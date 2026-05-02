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Beraldo, Nestor e mais: veja como o São Paulo ainda pode lucrar com ex-jogadores

Tricolor detalhou algumas porcentagens no balanço

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 02/05/2026
10:38
Lucas Beraldo no PSG
imagem cameraBeraldo foi negociado ao PSG (Foto: Divulgação / PSG)
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O São Paulo detalhou no balanço orçamentário de 2025, divulgado nesta semana, a porcentagem de jogadores e ex-jogadores do elenco. Um dos pontos chama atenção: o Tricolor ainda pode lucrar com atletas que não estão mais na equipe, entre eles, nomes como Beraldo e Nestor.

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Entre os nomes citados nas notas explicativas estão Lucas Beraldo, hoje no futebol europeu, Rodrigo Nestor, além de Diego Costa, Gabriel Neves, Calebe Gonçalves e outros jogadores que passaram pelo clube no passado. Por conta deste percentual, em caso de vendas futuras, uma parte vai para o caixa do Tricolor.

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Rodrigo Nestor São Paulo (Foto: Fernando Roberto/Lance!)
Nestor foi negociado ao Bahia (Foto: Fernando Roberto/Lance!)

Jogadores já negociados e que ainda rendem ao São Paulo

Segundo o documento, o clube mantém participação em atletas que já deixaram o Morumbi:

  • Lucas Beraldo
  • Rodrigo Nestor
  • Diego Costa
  • Gabriel Neves
  • Calebe Gonçalves
  • Patrick Nascimento
  • Allan Rodrigues
  • Luiz Araújo
  • Luis Manuel Orejuela
  • Lucas Perri
  • Gabriel Sara
  • Emerson Aparecido
  • Danilo das Neves Pinheiro
  • David Neres
  • Leonardo Pinheiro
  • Brenner Souza da Silva

Os percentuais individuais desses atletas não são detalhados nominalmente no balanço, apenas a existência da participação econômica do São Paulo.

Quanto o São Paulo tem de cada jogador do elenco atual?

O relatório também aponta atletas com vínculo ativo e direitos econômicos atrelados ao São Paulo. Em muitos casos, o clube detém 100% dos direitos - o que rende ainda mais em casos de negociações futuras.

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O balanço também mostrou que o São Paulo fechou 2025 com contratos ativos de 94 atletas entre elenco principal e base.

100% dos direitos econômicos

  1. Rafael
  2. Jandrei
  3. Young
  4. Leandro
  5. Lucas Moura
  6. Luciano
  7. André Silva
  8. Ferreira
  9. Erick
  10. Ryan Francisco
  11. Henrique Carmo
  12. Oscar
  13. Pablo Maia
  14. Alan Franco
  15. Sabino
  16. Rafael Tolói
  17. Cédric Soares
  18. Wendell
  19. Mailton

Percentuais divididos

  1. Jonathan Calleri – 70%
  2. Alisson – 85%
  3. Bobadilla – 60%
  4. Luiz Gustavo – 50%
  5. Rodriguinho – 90%
  6. Arboleda – 80%
  7. Ferraresi – 50%
  8. Lucas Ramon – 70%
  9. Maik – 90%
  10. Patryck – 90%

Empréstimos ou sem percentual integral informado

  • Juan Dinenno
  • Gonzalo Tapia
  • Marcos Antônio
  • Enzo Díaz
  • Ruan

Balanço foi reprovado pelo Conselho; entenda o porquê

Conselho Deliberativo do São Paulo reprovou o balanço orçamentário da temporada 2025, o último da gestão Casares.

Um dos pontos abordados foi a ressalva no balanço relacionada a cerca de R$ 11 milhões em saques. De acordo com a auditoria, não foi possível rastrear a totalidade desses valores, o que motivou a observação no documento. Parte desse montante, estimada em aproximadamente R$ 7 milhões, sem a apresentação dos devidos comprovantes.

Representantes do Conselho Fiscal apresentaram informações sobre auditorias realizadas em três cartões, vinculados a Julio Casares, Belmonte e Serginho. Segundo o relato, não foram encontradas irregularidades nos cartões de Belmonte e Serginho.

Já no caso de Casares, foram identificados cerca de R$ 500 mil em gastos pessoais, posteriormente reembolsados. Não houve detalhamento sobre eventuais critérios ou correções aplicadas nesse ressarcimento.

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