Beraldo, Nestor e mais: veja como o São Paulo ainda pode lucrar com ex-jogadores

O São Paulo detalhou no balanço orçamentário de 2025, divulgado nesta semana, a porcentagem de jogadores e ex-jogadores do elenco. Um dos pontos chama atenção: o Tricolor ainda pode lucrar com atletas que não estão mais na equipe, entre eles, nomes como Beraldo e Nestor.

continua após a publicidade

Entre os nomes citados nas notas explicativas estão Lucas Beraldo, hoje no futebol europeu, Rodrigo Nestor, além de Diego Costa, Gabriel Neves, Calebe Gonçalves e outros jogadores que passaram pelo clube no passado. Por conta deste percentual, em caso de vendas futuras, uma parte vai para o caixa do Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

⚽ Aposte em menos de 2.5 gols em São Paulo x Bahia @1.66

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Nestor foi negociado ao Bahia (Foto: Fernando Roberto/Lance!)

Jogadores já negociados e que ainda rendem ao São Paulo

Segundo o documento, o clube mantém participação em atletas que já deixaram o Morumbi:

Lucas Beraldo

Rodrigo Nestor

Diego Costa

Gabriel Neves

Calebe Gonçalves

Patrick Nascimento

Allan Rodrigues

Luiz Araújo

Luis Manuel Orejuela

Lucas Perri

Gabriel Sara

Emerson Aparecido

Danilo das Neves Pinheiro

David Neres

Leonardo Pinheiro

Brenner Souza da Silva

Os percentuais individuais desses atletas não são detalhados nominalmente no balanço, apenas a existência da participação econômica do São Paulo.

Quanto o São Paulo tem de cada jogador do elenco atual?

O relatório também aponta atletas com vínculo ativo e direitos econômicos atrelados ao São Paulo. Em muitos casos, o clube detém 100% dos direitos - o que rende ainda mais em casos de negociações futuras.

continua após a publicidade

O balanço também mostrou que o São Paulo fechou 2025 com contratos ativos de 94 atletas entre elenco principal e base.

100% dos direitos econômicos

Rafael Jandrei Young Leandro Lucas Moura Luciano André Silva Ferreira Erick Ryan Francisco Henrique Carmo Oscar Pablo Maia Alan Franco Sabino Rafael Tolói Cédric Soares Wendell Mailton

Percentuais divididos

Jonathan Calleri – 70% Alisson – 85% Bobadilla – 60% Luiz Gustavo – 50% Rodriguinho – 90% Arboleda – 80% Ferraresi – 50% Lucas Ramon – 70% Maik – 90% Patryck – 90%

Empréstimos ou sem percentual integral informado

Juan Dinenno

Gonzalo Tapia

Marcos Antônio

Enzo Díaz

Ruan

Balanço foi reprovado pelo Conselho; entenda o porquê

O Conselho Deliberativo do São Paulo reprovou o balanço orçamentário da temporada 2025, o último da gestão Casares.

Um dos pontos abordados foi a ressalva no balanço relacionada a cerca de R$ 11 milhões em saques. De acordo com a auditoria, não foi possível rastrear a totalidade desses valores, o que motivou a observação no documento. Parte desse montante, estimada em aproximadamente R$ 7 milhões, sem a apresentação dos devidos comprovantes.

Representantes do Conselho Fiscal apresentaram informações sobre auditorias realizadas em três cartões, vinculados a Julio Casares, Belmonte e Serginho. Segundo o relato, não foram encontradas irregularidades nos cartões de Belmonte e Serginho.

Já no caso de Casares, foram identificados cerca de R$ 500 mil em gastos pessoais, posteriormente reembolsados. Não houve detalhamento sobre eventuais critérios ou correções aplicadas nesse ressarcimento.