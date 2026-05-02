Beraldo, Nestor e mais: veja como o São Paulo ainda pode lucrar com ex-jogadores
Tricolor detalhou algumas porcentagens no balanço
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo detalhou no balanço orçamentário de 2025, divulgado nesta semana, a porcentagem de jogadores e ex-jogadores do elenco. Um dos pontos chama atenção: o Tricolor ainda pode lucrar com atletas que não estão mais na equipe, entre eles, nomes como Beraldo e Nestor.
Entre os nomes citados nas notas explicativas estão Lucas Beraldo, hoje no futebol europeu, Rodrigo Nestor, além de Diego Costa, Gabriel Neves, Calebe Gonçalves e outros jogadores que passaram pelo clube no passado. Por conta deste percentual, em caso de vendas futuras, uma parte vai para o caixa do Tricolor.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
➡️Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão
⚽ Aposte em menos de 2.5 gols em São Paulo x Bahia @1.66
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Jogadores já negociados e que ainda rendem ao São Paulo
Segundo o documento, o clube mantém participação em atletas que já deixaram o Morumbi:
- Lucas Beraldo
- Rodrigo Nestor
- Diego Costa
- Gabriel Neves
- Calebe Gonçalves
- Patrick Nascimento
- Allan Rodrigues
- Luiz Araújo
- Luis Manuel Orejuela
- Lucas Perri
- Gabriel Sara
- Emerson Aparecido
- Danilo das Neves Pinheiro
- David Neres
- Leonardo Pinheiro
- Brenner Souza da Silva
Os percentuais individuais desses atletas não são detalhados nominalmente no balanço, apenas a existência da participação econômica do São Paulo.
Quanto o São Paulo tem de cada jogador do elenco atual?
O relatório também aponta atletas com vínculo ativo e direitos econômicos atrelados ao São Paulo. Em muitos casos, o clube detém 100% dos direitos - o que rende ainda mais em casos de negociações futuras.
O balanço também mostrou que o São Paulo fechou 2025 com contratos ativos de 94 atletas entre elenco principal e base.
100% dos direitos econômicos
- Rafael
- Jandrei
- Young
- Leandro
- Lucas Moura
- Luciano
- André Silva
- Ferreira
- Erick
- Ryan Francisco
- Henrique Carmo
- Oscar
- Pablo Maia
- Alan Franco
- Sabino
- Rafael Tolói
- Cédric Soares
- Wendell
- Mailton
Percentuais divididos
- Jonathan Calleri – 70%
- Alisson – 85%
- Bobadilla – 60%
- Luiz Gustavo – 50%
- Rodriguinho – 90%
- Arboleda – 80%
- Ferraresi – 50%
- Lucas Ramon – 70%
- Maik – 90%
- Patryck – 90%
Empréstimos ou sem percentual integral informado
- Juan Dinenno
- Gonzalo Tapia
- Marcos Antônio
- Enzo Díaz
- Ruan
Balanço foi reprovado pelo Conselho; entenda o porquê
O Conselho Deliberativo do São Paulo reprovou o balanço orçamentário da temporada 2025, o último da gestão Casares.
Um dos pontos abordados foi a ressalva no balanço relacionada a cerca de R$ 11 milhões em saques. De acordo com a auditoria, não foi possível rastrear a totalidade desses valores, o que motivou a observação no documento. Parte desse montante, estimada em aproximadamente R$ 7 milhões, sem a apresentação dos devidos comprovantes.
Representantes do Conselho Fiscal apresentaram informações sobre auditorias realizadas em três cartões, vinculados a Julio Casares, Belmonte e Serginho. Segundo o relato, não foram encontradas irregularidades nos cartões de Belmonte e Serginho.
Já no caso de Casares, foram identificados cerca de R$ 500 mil em gastos pessoais, posteriormente reembolsados. Não houve detalhamento sobre eventuais critérios ou correções aplicadas nesse ressarcimento.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias