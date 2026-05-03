Dublador revela falas em expulsões de Cruzeiro x Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 3 a 1 no Mineirão, mas o clássico também foi marcado por um clima quente dentro de campo. A partida teve três expulsões, duas do lado celeste e uma do lado alvinegro, além da aplicação de 11 cartões amarelos. O dublador Gustavo Machado realizou a leitura labial da conversa dos jogadores entre si e com a arbitragem durante o clássico.

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Dublagem do duelo Cruzeiro x Atlético-MG

O jogo teve diversos lances marcantes, mas o foco foi a expulsão de Lyanco. Mesmo com a vitória parcial, o zagueiro foi expulso por agressão ao atleta do Cruzeiro, causando uma grande confusão no jogo. Nas redes sociais, Gustavo Machado publicou um vídeo com a leitura labial de diferentes momentos da partida, incluindo os lances das expulsões e discussões envolvendo atletas e o árbitro.

Como foi o jogo

Texto de Artur Henrique

O Cruzeiro teve a posse da bola no início do clássico, mas em dez minutos não exigiu nenhuma defesa de Everson. Do outro lado, na primeira chance, o Alvinegro marcou. Bernard arrancou pela esquerda e passou para Lodi, que cruzou, Cassierra escorou e Alan Minda abriu o placar. Enquanto a Raposa corria atrás do prejuízo, o Galo seguia focado nos contra-ataques para tentar ampliar.

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Em uma dessas escapadas, Kaiki tocou Minda na área e Flávio Rodrigues de Souza, após revisão no VAR, assinalou pênalti. Maycon deslocou Otávio, bateu canto esquerdo e fez 2 a 0. Mesmo com mais de 70% de posse de bola, o Cruzeiro finalizou no gol pela primeira vez apenas aos 40 minutos, quando Gerson chutou de fora da área para defesa de Everson.

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Sem alterações, os donos da casa voltaram dos vestiários mais agudos, mas com os mesmos problemas no ataque. Enquanto isso, o Atlético-MG buscava os contra-golpes em velocidade. Aos 21 minutos, a missão que já era difícil para a Raposa ficou ainda mais complicada quando Arroyo recebeu dois cartões amarelos em dois minutos e foi expulso.

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Instantes depois, Lodi fez bom cruzamento para Cassierra, que venceu a marcação de Kaiki e cabeceou na pequena área para fazer 3 a 0. Com a desvantagem grande, a equipe celeste perdeu a cabeça e seu lateral-direito quando Kaiki deu entrada forte em Natanael. O clima que no primeiro tempo pareceu mais ameno esquentou de vez quando Lyanco foi expulso por receber seu segundo cartão amarelo por entrada em Bruno Rodrigues. Na saída, o zagueiro discutiu com o companheiro Renan Lodi. Aos 39 minutos, o Cabuloso diminuiu com Kaio Jorge, de pênalti.