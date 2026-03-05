Atacante do Flamengo faz golaços em treino de Leonardo Jardim; veja os lances
Jogador esteve perto de deixar o clube
A chegada de Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo, pode ser o ponto de virada para alguns jogdores. Um deles é Wallace Yan, que esteve perto de deixar o clube. O atacante, aliás, já impressionou o novo treinador, com dois golaços em treino no Ninho do Urubu.
Na terça-feira, dia que marcou o primeiro encontro de Leonardo Jardim com o elenco do Flamengo, Wallace Yan fez duas pinturas durante as atividades no centro de treinamento.
Na primeira jogada, Wallace Yan dividiu a bola área com Danilo, ganhou e acertou um chutaço de esquerda. Posteriormente, ele tirou Ayrton Lucas do lance e, de novo com a canhota, bateu com força, sem chance para o goleiro Rossi.
Wallace Yan esteve perto de deixar o Flamengo
Após semanas de negociações, as tratativas entre RB Bragantino e Flamengo por Wallace Yan não avançaram. O jogador, aliás, chegou a se despedir do clube carioca, mas o negócio não foi concretizado.
Inicialmente, RB Bragantino e Flamengo chegaram a um acordo pela transação do jogador. Entretanto, em um segundo momento, as partes se esbarraram pela divisão dos valores (fixo e metas), além da porcentagem por uma venda futura do atacante.
Wallace Yan chegou a se despedir
No dia 15 de janeiro, após partida do Rubro-Negro contra o Bangu, Wallace Yan, emocionado, se despediu do Flamengo.
- Estou emocionado pelo carinho da torcida, de todos do clube… Sou um garoto que aprendeu muito aqui. Estou indo embora de casa, mas espero dar muitas alegrias ainda - disse Wallace Yan, com lágrimas nos olhos e voz embargada.
