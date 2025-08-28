Ao vivo e com imagens: Lance! transmite Bahia x Piauí pela Copa do Nordeste Sub-20

Bahia e Piauí se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 15h, no CT Evaristo de Macedo, na cidade de Dias D’Ávila, na Bahia. O jogo é válido pela segunda fase da Copa do Nordeste Sub-20. A partida terá transmissão do LANCE!. Clique e assista aqui.

Os confrontos da segunda fase serão disputados em jogo único. O vencedor garante a classificação para a próxima etapa da competição.

O Piauí encerrou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A, somando seis pontos em três jogos. A equipe conquistou duas vitórias e sofreu apenas uma derrota, marcando quatro gols e sofrendo a mesma quantidade, o que resultou em saldo de gols zerado. Apesar da oscilação nos resultados, o time mostrou eficiência para garantir a classificação, ficando atrás apenas do líder Fortaleza.

O Bahia fez uma campanha sólida na primeira fase do Grupo C, terminando na liderança com sete pontos conquistados em três jogos. A equipe venceu duas partidas, empatou uma e não sofreu derrotas, além de apresentar uma defesa impecável. Com sete gols marcados e saldo positivo de sete, o time mostrou equilíbrio entre ataque e defesa, garantindo a melhor campanha da chave e avançando de forma invicta.

Bahia enfrenta o Piauí (Foto: Rafael Rodrigues/ Bahia)

Histórico e expectativas

A Copa do Nordeste Sub‑20 foi realizada pela primeira vez em 2001 e teve interrupções até sua consolidação em 2015. O Vitória é o maior campeão da história com seis títulos. Fortaleza, Bahia, Sport, Náutico e Coruripe também já levantaram a taça. A competição já revelou nomes importantes que seguiram carreira em grandes clubes brasileiros e internacionais.

Com o retorno em 2025 da Copa do Nordeste Sub-20, a expectativa é de que novos talentos despontem e movimentem o mercado da base. A estrutura do torneio, a tradição dos clubes envolvidos e a visibilidade nacional contribuem para a relevância da competição. A edição atual promete disputas intensas, estádios cheios e uma nova geração de promessas nordestinas em campo.

Realizada com 16 equipes, a Copa do Nordeste Sub-20 reúne campeões e vices estaduais da categoria Sub‑20. O torneio é uma das vitrines mais importantes para a revelação de novos talentos do futebol brasileiro. Além do aspecto técnico, o Nordestão de base carrega consigo o prestígio regional que mobiliza torcedores, olheiros e dirigentes.

O formato é dinâmico e envolve uma primeira fase com quatro grupos, seguida por confrontos eliminatórios diretos em quartas de final e semifinal. A final será disputada em dois jogos, em sistema de ida e volta. Com partidas únicas até a decisão, a competição exige performance máxima desde os primeiros jogos.