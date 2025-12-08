AO VIVO: CBF entrega o Prêmio Brasileirão 2025
Cerimônia está sendo realizada em Copacabana, na Zona Sul do Rio
Nesta segunda-feira (8), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promove o Prêmio Brasileirão 2025. O evento volta a ser realizado após três edições da competição para parabenizar os destaques do ano na temporada do futebol brasileiro, que teve o Flamengo como o grande campeão do ano. Acompanhe ao vivo:
18h45 — O início da cerimônia está previsto para às 20h (de Brasília). Jogadores, técnicos e dirigentes passarão pelo tapete vermelho do Roxy Dinner Show, conceituada casa na Zona Sul carioca.
