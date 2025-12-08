menu hamburguer
AO VIVO: CBF entrega o Prêmio Brasileirão 2025

Cerimônia está sendo realizada em Copacabana, na Zona Sul do Rio

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
18:54
Prêmio Brasileirão 2025 é organizado pela CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
imagem cameraPrêmio Brasileirão 2025 é organizado pela CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
Nesta segunda-feira (8), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promove o Prêmio Brasileirão 2025. O evento volta a ser realizado após três edições da competição para parabenizar os destaques do ano na temporada do futebol brasileiro, que teve o Flamengo como o grande campeão do ano. Acompanhe ao vivo:

18h45 — O início da cerimônia está previsto para às 20h (de Brasília). Jogadores, técnicos e dirigentes passarão pelo tapete vermelho do Roxy Dinner Show, conceituada casa na Zona Sul carioca.

Prêmio Brasileirão 2025 é organizado pela CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
Prêmio Brasileirão 2025 é organizado pela CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

