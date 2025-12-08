Bola de Prata e leitores do L! elegem mesmo craque do Brasileirão
No início da tarde desta segunda-feira (8), em São Paulo, Giorgian De Arrascaeta foi eleito pela "Bola de Prata", premiação da ESPN, como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Em votação no canal do Lance! no WhatsApp, internautas votaram em ampla concordância com a premiação.
Leitores do L! elegem craque do Brasileirão
🗳️Resultado da votação do Whatsapp:
Arrascaeta: 61,24%
Kaio Jorge: 15,31%
Vitor Roque: 10,05%
Reinaldo: 8,13%
Neymar: 5,26%
Arrascaeta vence prêmio destaque da "Bola de Prata"
Arrascaeta, principal destaque do multi-campeão Flamengo, superou a concorrência dos atacantes Vitor Roque, do Palmeiras, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, e conquistou a Bola de Ouro, premiação destinada ao melhor jogador da competição.
Arrascaeta encerrou sua trajetória brilhante no Brasileirão de 2025 com seus melhores números na competição: foram 32 participações em gols em 33 jogos. Desde que o atual formato do campeonato nacional foi estabelecido, com 20 equipes e pontos corridos, o uruguaio só fica atrás do ex-companheiro Gabigol.
Com os números a seu favor, Arrascaeta pode acrescentar outros troféus individuais em sua prateleira, ao lado da Bola de Prata. O uruguaio já foi escolhido o melhor jogador da Libertadores. A tendência é que também seja reconhecido da mesma forma no Brasileirão. Além disso, é forte concorrente ao "Rei da América", do jornal "El País", que seleciona o mais brilhante do ano todo na América.
Seleção da Bola de Prata
- Goleiro: Walter (Mirassol)
- Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco)
- Zagueiro: Léo Pereira (Flamengo)
- Zagueiro: Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Lateral-esquerdo: Reinaldo (Mirassol)
- Volante: Lucas Romero (Cruzeiro)
- Meia: Matheus Pereira (Cruzeiro)
- Meia: Arrascaeta (Flamengo)
- Atacante: Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Atacante: Vitor Roque (Palmeiras)
- Atacante: Pedro (Flamengo)
- Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol)
