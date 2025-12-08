menu hamburguer
Bola de Prata e leitores do L! elegem mesmo craque do Brasileirão

Votação aconteceu no canal do Lance! no Whatsapp

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
15:22
Matheus Pereira com a Bola de Prata
No início da tarde desta segunda-feira (8), em São Paulo, Giorgian De Arrascaeta foi eleito pela "Bola de Prata", premiação da ESPN, como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Em votação no canal do Lance! no WhatsApp, internautas votaram em ampla concordância com a premiação.

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Leitores do L! elegem craque do Brasileirão

🗳️Resultado da votação do Whatsapp:

Arrascaeta: 61,24%
Kaio Jorge: 15,31%
Vitor Roque: 10,05%
Reinaldo: 8,13%
Neymar: 5,26%

➡️ Bola de Prata: rivais criticam premiação de jogador do Palmeiras

Arrascaeta vence prêmio destaque da "Bola de Prata"

Arrascaeta, principal destaque do multi-campeão Flamengo, superou a concorrência dos atacantes Vitor Roque, do Palmeiras, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, e conquistou a Bola de Ouro, premiação destinada ao melhor jogador da competição.

Arrascaeta encerrou sua trajetória brilhante no Brasileirão de 2025 com seus melhores números na competição: foram 32 participações em gols em 33 jogos. Desde que o atual formato do campeonato nacional foi estabelecido, com 20 equipes e pontos corridos, o uruguaio só fica atrás do ex-companheiro Gabigol.

continua após a publicidade

Com os números a seu favor, Arrascaeta pode acrescentar outros troféus individuais em sua prateleira, ao lado da Bola de Prata. O uruguaio já foi escolhido o melhor jogador da Libertadores. A tendência é que também seja reconhecido da mesma forma no Brasileirão. Além disso, é forte concorrente ao "Rei da América", do jornal "El País", que seleciona o mais brilhante do ano todo na América.

Arrascaeta venceu a Bola de Ouro, da premiação Bola de Prata, da ESPN (Foto: Reprodução)
Arrascaeta venceu a Bola de Ouro, da premiação Bola de Prata, da ESPN (Foto: Reprodução)

Seleção da Bola de Prata

    1.
  1. Goleiro: Walter (Mirassol)
    2. 2.
  2. Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco)
    3. 3.
  3. Zagueiro: Léo Pereira (Flamengo)
    4. 4.
  4. Zagueiro: Fabrício Bruno (Cruzeiro)
    5. 5.
  5. Lateral-esquerdo: Reinaldo (Mirassol)
    6. 6.
  6. Volante: Lucas Romero (Cruzeiro)
    7. 7.
  7. Meia: Matheus Pereira (Cruzeiro)
    8. 8.
  8. Meia: Arrascaeta (Flamengo)
    9. 9.
  9. Atacante: Kaio Jorge (Cruzeiro)
    10. 10.
  10. Atacante: Vitor Roque (Palmeiras)
    11. 11.
  11. Atacante: Pedro (Flamengo)
    12. 12.
  12. Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol)

