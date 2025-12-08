Bola de Prata e leitores do L! elegem mesmo craque do Brasileirão

No início da tarde desta segunda-feira (8), em São Paulo, Giorgian De Arrascaeta foi eleito pela "Bola de Prata", premiação da ESPN, como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Em votação no canal do Lance! no WhatsApp, internautas votaram em ampla concordância com a premiação.

Leitores do L! elegem craque do Brasileirão

🗳️Resultado da votação do Whatsapp:

Arrascaeta: 61,24%

Kaio Jorge: 15,31%

Vitor Roque: 10,05%

Reinaldo: 8,13%

Neymar: 5,26%

Arrascaeta vence prêmio destaque da "Bola de Prata"

Arrascaeta, principal destaque do multi-campeão Flamengo, superou a concorrência dos atacantes Vitor Roque, do Palmeiras, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, e conquistou a Bola de Ouro, premiação destinada ao melhor jogador da competição.

Arrascaeta encerrou sua trajetória brilhante no Brasileirão de 2025 com seus melhores números na competição: foram 32 participações em gols em 33 jogos. Desde que o atual formato do campeonato nacional foi estabelecido, com 20 equipes e pontos corridos, o uruguaio só fica atrás do ex-companheiro Gabigol.

Com os números a seu favor, Arrascaeta pode acrescentar outros troféus individuais em sua prateleira, ao lado da Bola de Prata. O uruguaio já foi escolhido o melhor jogador da Libertadores. A tendência é que também seja reconhecido da mesma forma no Brasileirão. Além disso, é forte concorrente ao "Rei da América", do jornal "El País", que seleciona o mais brilhante do ano todo na América.

Arrascaeta venceu a Bola de Ouro, da premiação Bola de Prata, da ESPN (Foto: Reprodução)

