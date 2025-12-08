Atlético-MG anuncia saída de Victor Bagy do cargo de diretor de futebol do clube

O Atlético anunciou na tarde desta segunda-feira (8), que Victor Bagy não seguirá como diretor de futebol do clube para a próxima temporada. O contrato que se encerra em 31 de Dezembro não será renovado.

O Atlético anunciou na tarde desta segunda-feira (8), que Victor Bagy não seguirá como diretor de futebol do clube para a próxima temporada. O contrato que se encerra em 31 de Dezembro não será renovado.

continua após a publicidade

O Galo informou que após conversas com Rafael Menin (investidor da SAF) e Paulo Bracks (CSO), Victor "entendeu que não deveria abrir possibilidade de renovação e continuidade do trabalho".

O clube mineiro agradeceu o ídolo e ex goleiro pelos serviços prestados na área de gestão e diretoria de futebol, desejando sucesso na sua vida profissional e pessoal.

continua após a publicidade

Victor Bagy do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Nota do Atlético

"Victor Bagy não seguirá como diretor de Futebol do Atlético.

Com contrato até 31 de dezembro, o ídolo, após conversa com Rafael Menin e Paulo Bracks, entendeu que não deveria abrir possibilidade de renovação e continuidade do trabalho.

O Atlético agradece imensamente ao eterno goleiro Victor e a toda a dedicação no período à frente da gestão e Diretoria de Futebol, desejando muito sucesso em sua vida pessoal e profissional."

continua após a publicidade

Victor pelo Atlético

Victor assumiu o cargo de diretor de futebol do Atlético em fevereiro de 2024, após a saída de Rodrigo Caetano para a seleção brasileira. O ídolo atleticano já trabalhava no clube como gerente de futebol e foi promovido a direção.

O ex-goleiro foi um dos principais responsáveis pelo planejamento e movimentações no Atlético para a temporada 25. Com o fracasso da equipe, já circulava sua saída e de outros nomes executivos do Galo.

Como goleiro do Galo, Victor fez história e se consolidou como um dos maiores ídolos da história do clube. Fez 424 jogos e conquistou sete títulos: Libertadores (2013), Recopa Sul-Americana (2014), Copa do Brasil (2014), além de quatro Campeonatos Mineiros (2013, 2015, 2017 e 2020).