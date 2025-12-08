Zubeldía se surpreende com Museu do Fluminense nas Laranjeiras

Nesta segunda-feira (8), um dia após a vitória sobre o Bahia e a confirmação da vaga direta na fase de grupos da Libertadores, Luis Zubeldía esteve na sede do Fluminense, nas Laranjeiras, e visitou o Museu. Aproveitando o dia sem atividades no CT Carlos Castilho, o treinador conheceu de perto a área social do clube e destacou a importância histórica do espaço.

— Estou surpreso com a beleza daqui. Tanto o estádio quanto a sede, as atividades esportivas, a arquitetura, realmente é tudo muito bonito. O museu é brilhante, a história do Fluminense é muito rica. A participação dos sócios e torcedores nas paredes é genial, afirmou o técnico.

Fluminense de olho na Copa do Brasil

Zubeldía se reapresenta ao elenco nesta terça-feira (9), quando o Flu inicia a preparação para as semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco. Os dois jogos serão no Maracanã: o primeiro nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), e o segundo no domingo (14), às 20h30.

No domingo, o Tricolor derrotou o Bahia por 2 a 0 e encerrou o Brasileirão em quinto lugar, garantindo vaga direta na Libertadores de 2026. O resultado também marcou a nona vitória consecutiva do time como mandante, todas sob o comando de Zubeldía — que segue com 100% de aproveitamento no Maracanã desde que assumiu.