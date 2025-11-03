Ao vivo: assista à convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira se prepara para encerrar a temporada 2025. O técnico Carlo Ancelotti divulgará nesta segunda-feira (3 de novembro) a lista de convocados para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que serão os últimos compromissos da equipe neste ano. O anúncio acontece a partir das 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e contará com transmissão ao vivo no YouTube da CBF TV e também no Lance!, que trará todos os detalhes dos nomes listados pelo treinador italiano.

Os dois confrontos integram o planejamento da comissão técnica do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Mais do que simples amistosos, os duelos servirão para ajustes táticos e observações finais antes do fechamento do ciclo anual da equipe. A primeira partida será diante do Senegal, no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Três dias depois, no dia 18, o Brasil enfrenta a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

Com o grupo cada vez mais definido, a expectativa gira em torno das possíveis novidades na lista, especialmente entre os jovens que vêm se destacando no futebol brasileiro e europeu. Ancelotti tem utilizado os amistosos do segundo semestre como laboratório para consolidar o time que disputará o Mundial.

No último domingo (2), Ancelotti esteve com o presidente da CBF, Samir Xaud, e com o coordenador de Seleções da entidade, Rodrigo Caetano, em São Januário. O treinador pôde acompanhar alguns nomes para chamar ou não nesta segunda-feira.

O clima na CBF é de atenção e expectativa. A convocação não apenas encerra o calendário de jogos da Seleção em 2025, como também marca o ponto de transição para uma nova etapa de preparação. Os torcedores poderão acompanhar o anúncio da lista ao vivo no Lance! e seguir, em tempo real, todos os bastidores e entrevistas da última convocação brasileira do ano.

✅ CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 03 de novembro de 2025, às 15h (hora de Brasília);

📍 Local: Auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: CBF TV (YouTube)

