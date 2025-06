O Corinthians está escalado com mudanças para o duelo contra o Grêmio. Após a pausa para a Data Fifa, o Timão volta a entrar em campo nesta quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dorival Júnior enfim teve alguns dias de descanso para treinar a equipe e colocar a sua "cara" no Timão. A última partida da equipe alvinegra foi no dia 1 de junho, o empate por 0 a 0 contra o Vitória, na Neo Química Arena.

O treinador terá cinco desfalques para o duelo. José Martínez, Carrillo e Memphis foram poupados para evitar desgaste após a Data Fifa. Os jogadores defenderam suas seleções fora do Brasil na quarta-feira (10), e a comissão técnica optou por preservar os atletas. Raniele e Yuri Alberto também são baixas por lesões. O volante se recupera de uma lesão muscular, enquanto o atacante trata uma fratura na região lombar.

continua após a publicidade

Com isso, o Corinthians terá mudanças no ataque. Dorival Júnior optou pelas entradas de Héctor Hernández e Talles Magno no comando do setor ofensivo. Rodrigo Garro retorna ao time titular após se recuperar de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

O Timão inicia a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Héctor Hernández.

continua após a publicidade

Héctor Hernández será titular no Timão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Busca do Corinthians pela recuperação

O clube alvinegro ocupa a décima primeira colocação na tabela do Brasileirão. A partida é um confronto direto contra o Grêmio, que tem a mesma pontuação do Timão, mas está uma posição atrás devido ao critério de saldo de gols.

O Corinthians não vence há dois jogos na competição. O último triunfo foi na nona rodada, por 1 a 0 contra o Santos, na Neo Química Arena. Desde então, os comandados de Dorival Júnior empataram por 0 a 0 contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e o Vitória, em Itaquera.