Pela primeira vez desde seu retorno ao Grêmio, o técnico Mano Menezes repetirá a escalação de um jogo para outro. O time que inicia o confronto com o Corinthians, nesta quinta-feira (12), às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será o mesmo da vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no último dia 1º, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

A repetição é possibilitada pela recuperação de Braithwaite, que saiu no segundo tempo do triunfo na Serra Gaúcha após sofrer entorse no tornozelo direito. Mesmo que não tenham treinado com o restante da equipe por estarem servindo suas seleções durante a Data Fifa, Villasanti e Cristian Olivera atuarão normalmente.

Com isso, o Grêmio irá a campo com Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

continua após a publicidade

No banco de reservas, Amuzu volta a ficar à disposição. O ponta belga foi desfalque nas duas últimas partidas devido a uma gastroenterite, por conta da qual perdeu quatro quilos.

Escalação do Corinthians

O Corinthians também está escalado por Dorival Jr. O Timão jogará com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Héctor Hernández.