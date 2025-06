Corinthians x Grêmio no Brasileirão: retrospecto

Totalizam 71 partidas com 28 vitórias do Grêmio e 23 do Corinthians

Quando Corinthians e Grêmio entram em campo, o torcedor já sabe que vem jogo grande pela frente. Trata-se de um dos confrontos interestaduais mais tradicionais e equilibrados da história do Campeonato Brasileiro. As duas equipes colecionam títulos nacionais e internacionais e costumam protagonizar partidas intensas, com muita rivalidade e, frequentemente, peso na tabela de classificação. O Lance! apresenta as estatísticas de Corinthians x Grêmio no Brasileirão.

Ao longo dos anos, o duelo entre paulistas e gaúchos atravessou diferentes gerações e contextos do Brasileirão, sempre mantendo o interesse de torcedores e da mídia esportiva. Seja em brigas por título, vagas em competições continentais ou na luta contra o rebaixamento, Corinthians x Grêmio é sinônimo de jogo grande.

A seguir, você confere o retrospecto completo do confronto no Campeonato Brasileiro, com todos os números detalhados, desempenho como mandante e visitante, e algumas curiosidades que marcam a história desse clássico interestadual.

Retrospecto geral de Corinthians x Grêmio no Brasileirão

Desde que se enfrentaram pela primeira vez no Brasileirão, Corinthians e Grêmio já disputaram 71 partidas pela principal competição nacional. O equilíbrio é uma das marcas do confronto:

71 jogos disputados

23 vitórias do Corinthians (32%)

20 empates (28%)

28 vitórias do Grêmio (39%)

O Tricolor Gaúcho leva uma leve vantagem no histórico geral, com 28 triunfos contra 23 do Alvinegro. Os empates também são frequentes, com praticamente um terço dos confrontos terminando sem vencedor.

Gols marcados e sofridos

Outro dado que demonstra o equilíbrio do duelo está no número de gols:

Corinthians: 71 gols marcados (média de 1 gol/jogo) Grêmio: 89 gols marcados (média de 1,25 gols/jogo) O Grêmio tem leve superioridade ofensiva no confronto, com 18 gols a mais do que o Corinthians ao longo da história do embate no Brasileirão.

Desempenho do Corinthians como mandante

Quando joga em casa, seja no Pacaembu ou, mais recentemente, na Neo Química Arena, o Corinthians costuma ter um bom desempenho contra o Grêmio:

36 jogos em casa

14 vitórias do Corinthians (39%)

14 empates (39%)

8 vitórias do Grêmio (22%)

Os números mostram um domínio relativo do Timão como mandante, com um índice de invencibilidade alto (78% dos jogos em casa terminando com vitória ou empate).

Além disso, o Corinthians conseguiu estabelecer sequências positivas jogando em seus domínios, com destaque para o fato de que o Grêmio venceu apenas 8 das 36 partidas fora de casa.

Desempenho do Grêmio como mandante

Por outro lado, quando joga na Arena do Grêmio ou no antigo Estádio Olímpico, o clube gaúcho é ainda mais dominante diante do Corinthians:

35 jogos em casa

20 vitórias do Grêmio (57%)

6 empates (17%)

9 vitórias do Corinthians (26%)

O Tricolor Gaúcho vence mais da metade dos confrontos como mandante, um percentual expressivo que mostra o quanto é difícil para o Corinthians arrancar pontos em Porto Alegre.

Apesar disso, o Timão também já conseguiu vitórias importantes fora de casa, com destaque para o desempenho nos anos 2000 e em momentos decisivos de algumas edições do Brasileirão.

Sequências históricas e curiosidades

Ao longo das décadas, Corinthians e Grêmio protagonizaram algumas sequências marcantes no confronto:

Corinthians

Maior sequência de vitórias consecutivas: 2 jogos Maior sequência sem vencer: 12 jogos Maior sequência de derrotas consecutivas: 4 jogos Jogos em que marcou gol: 59% dos confrontos Jogos em que sofreu gol: 66% dos confrontos

O Corinthians viveu momentos de dificuldade diante do Grêmio, incluindo uma série de 12 jogos consecutivos sem vitória. Por outro lado, costuma ser efetivo ofensivamente, marcando em quase 60% das partidas.

Grêmio

Maior sequência de vitórias consecutivas: 4 jogos Maior sequência sem perder: 12 jogos Maior sequência de derrotas consecutivas: 2 jogos Jogos em que marcou gol: 66% dos confrontos Jogos em que sofreu gol: 59% dos confrontos

O Grêmio, por sua vez, teve períodos de ampla dominância, com até 12 partidas de invencibilidade no confronto. O clube gaúcho também apresenta ótimo desempenho ofensivo e defensivo contra o Timão.

Rivalidade e jogos marcantes

Além dos números frios, Corinthians x Grêmio é um duelo que já entregou diversos momentos históricos e emocionantes para os torcedores.

Goleadas históricas

Embora não seja um confronto marcado por goleadas frequentes, algumas vitórias expressivas ficaram na memória: