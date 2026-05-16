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O atacante Yuri Alberto surpreendeu os torcedores do Corinthians ao anunciar, na noite de quinta-feira (14), após a classificação do time na Copa do Brasil, que esta deve ser sua última temporada pelo clube paulista. No Alvinegro desde julho de 2022, Yuri Alberto passou por momentos de altos e baixos ao longo dos anos, mesclando períodos de artilheiro com fases de secas de gols.

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No clube, o camisa 9 foi do inferno ao céu em diversos momentos, mas, nos últimos meses, vive sua melhor fase com a camisa do Corinthians. Este ciclo coincide com as taças recentes que o time conquistou desde o ano passado, no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Supercopa.

Em 2026, Yuri Alberto entrou em campo em 24 jogos e fez seis gols, o equivalente a 24% do total do Corinthians, que marcou 25 vezes. Sem o camisa 9, foram oito partidas e dez gols do time nesta temporada, segundo dados levantados pelo Sofascore.

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Desde que chegou ao Corinthians, Yuri vestiu a camisa do clube em 230 jogos, sendo 197 deles como titular. No total, foram 299 gols marcados pela equipe com o jogador em campo, sendo 82 feitos pelo atacante, ou seja, a média do time é de 1,3 gol por partida.

Sem o camisa 9, os números caem um pouco: em 53 partidas em que o artilheiro não esteve presente, o time marcou 60 gols, média de 1,1 por partida.

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O que disse Yuri Alberto?

O camisa 9 afirmou que já conversou com seus representantes sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com o técnico Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.

— Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio — disse à TV Globo.

— Junto da minha família, eu já tinha falado, o Osmar (Stabile, presidente do Corinthians) nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que, se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos... A gente vai ver. Até o final da Copa a gente vai ter quase dois meses para tentar resolver isso — seguiu.

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(Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Números do Corinthians com Yuri Alberto

Em 2026

24 jogos

11V | 7E | 6D

55,6% de aproveitamento

25 gols marcados (1,0 por jogo)

6 gols de Yuri Alberto (24%)

1,9 grandes chances por jogo

30% de conversão em grandes chances

12,7 finalizações por jogo

12,2 finalizações p/ marcar gol

55,6% posse de bola

Desde a chegada de Yuri em 2022

230 jogos

102V | 60E | 68D

53% de aproveitamento

299 gols marcados (1,3 por jogo)

82 gols de Yuri Alberto (27%)

1,88 grandes chances por jogo

41% de conversão em grandes chances

12,7 finalizações por jogo

9,7 finalizações p/ marcar gol

53,5% posse de bola

*Os números acima são do Sofascore

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