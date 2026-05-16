Artur Jorge não poderá contar com atacante em Palmeiras x Cruzeiro; confira opções do técnico

O Cruzeiro enfrentará o Palmeiras na noite deste sábado (16), às 21h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Artur Jorge não poderá contar com um de seus atacantes.

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Bruno Rodrigues, emprestado pelo Verdão à Raposa, está 100% fisicamente, mas não poderá entrar em campo por questões contratuais. Sem ele, serão opções para o treinador português: Kaio Jorge, Sinisterra, Wanderson, Arroyo, Chico da Costa, Kaique Kenji e Neyser.

Por outro lado, o Cruzeiro terá de volta Kaiki e Arroyo. Os dois jogadores cumpriram suspensão no jogo contra o Bahia depois de terem sido expulsos no clássico. Outro nome que pode voltar é Christian, que foi poupado nos últimos dois jogos.

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Artur Jorge defende invencibilidade contra Abel Ferreira

O técnico Artur Jorge irá enfrentar seu conterrâneo Abel Ferreira, como treinador, pela sétima vez na carreira neste sábado (16), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Barueri, o comandante do Cruzeiro defenderá uma invencibilidade.

Nas seis vezes que se enfrentaram, Artur Jorge levou a melhor em quatro oportunidades e empatou dois duelos. O duelo mais emblemático ocorreu em 2024, pela Libertadores.

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Artur Jorge e Abel Ferreira (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Confira retrospecto de Artur Jorge contra Abel Ferreira

26/11/2024: Palmeiras 1×3 Botafogo (Allianz Parque) – Brasileirão

21/8/2024: Palmeiras 2×2 Botafogo (Allianz Parque) – Libertadores

14/8/2024: Botafogo 2×1 Palmeiras (Nilton Santos) – Libertadores

17/7/2024: Botafogo 1×0 Palmeiras (Nilton Santos) – Brasileirão

25/4/2012: Sporting 1×1 Braga (Aurélio Pereira) – Campeonato Português de Juniores

3/3/2012: Braga 3×1 Sporting (Municipal 1º de Maio) – Campeonato Português de Juniores

Palmeiras x Cruzeiro

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