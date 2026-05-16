Vasco desafia tabu histórico para colar no G-6 do Brasileirão

O Vasco da Gama entra em campo neste sábado (16) pelo Brasileirão, às 18h30, com uma missão que vai além dos três pontos: superar o histórico e a mística do Beira-Rio. Ocupando a 8ª posição com 20 pontos, o Cruzmaltino sabe que uma vitória sobre o Internacional pode significar a entrada definitiva na briga pelo G-6, mas, para isso, terá que lutar contra números que não costumam ser favoráveis ao clube carioca em solo gaúcho.

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Historicamente, o Beira-Rio é um terreno hostil para o Vasco. Em 27 partidas disputadas como visitante contra o Colorado no Brasileirão, o aproveitamento vascaíno é de apenas 30,9%. O setor defensivo é o que mais sofre: o Vasco concede, em média, quase dois gols por partida (1.8) quando visita o Inter.

O retrospecto do Vasco como visitante diante do Internacional no Campeonato Brasileiro evidencia um cenário desafiador para a equipe carioca. Em 27 confrontos realizados em Porto Alegre, o Cruzmaltino soma sete vitórias, quatro empates e 16 derrotas, o que resulta em um aproveitamento de apenas 30,9%. No quesito gols, a equipe carioca balançou as redes 26 vezes, mantendo uma média de um gol por jogo, enquanto viu sua defesa ser vazada em 49 oportunidades, uma média de 1,8 gol sofrido por partida.

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Se os números gerais preocupam, o comando técnico traz uma pitada de equilíbrio. Renato Gaúcho retorna à sua "antiga casa" (Porto Alegre) sob uma nova perspectiva. Como treinador do Vasco enfrentando o Inter fora de casa, Renato mantém um aproveitamento de 50%, acumulando uma vitória e uma derrota.

Jogadores do Vasco antes da partida contra o Remo pelo Brasileirão (Foto: Matheus Lima / Vasco)

A lembrança positiva que a torcida carrega é a histórica vitória de 2 a 1 no Brasileirão de 2006, resultado que Renato e seus comandados esperam repetir nesta noite para apagar a imagem da derrota por 3 a 1 em 2005.

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Para este duelo, Renato Gaúcho terá que quebrar a cabeça. Sem Adson, poupado por controle de carga, e Claudio Spinelli, liberado para acompanhar o nascimento da filha, o técnico deve apostar na velocidade de Nuno Moreira e na experiência de David no comando de ataque. O meio-campo terá a missão de proteger a zaga para não permitir que a média de gols sofridos aumente no Beira-Rio.

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