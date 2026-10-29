Jardim nunca perdeu para Pedro Emanuel e leva vantagem antes de Vasco x Flamengo
Técnico rubro-negro venceu quatro dos cinco confrontos contra o compatriota
Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (29) em mais um capítulo da rivalidade carioca, mas o clássico também coloca frente a frente dois treinadores que já se conhecem bem. Leonardo Jardim e Pedro Emanuel voltam a se encontrar, agora no futebol brasileiro, com um retrospecto amplamente favorável ao comandante rubro-negro. Nos cinco duelos anteriores entre os portugueses, Jardim venceu quatro vezes e empatou uma. O técnico vascaíno, portanto, ainda não conseguiu derrotar o rival.
Os encontros aconteceram em dois momentos diferentes da carreira dos portugueses, no futebol de Portugal e da Arábia Saudita. Agora, o clássico no Rio de Janeiro oferece a Pedro Emanuel a oportunidade de mudar esse cenário, diante de um adversário que construiu uma trajetória internacional mais consolidada e chegou ao Flamengo cercado de expectativas.
Lista de jogos entre Pedro Emanuel e Leonardo Jardim
- Al-Nassr 1 x 2 Al-Hilal — semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, 2021.
- Arouca 1 x 2 Sporting — 16ª rodada da Liga Portuguesa, temporada 2013/14.
- Sporting 5 x 1 Arouca — 1ª rodada da Liga Portuguesa, temporada 2013/14.
- Braga 2 x 1 Académica — 24ª rodada da Liga Portuguesa, temporada 2011/12.
- Académica 0 x 0 Braga — 9ª rodada da Liga Portuguesa, temporada 2011/12.
Jardim construiu carreira em clubes de grande expressão
Aos 52 anos, Jardim acumulou passagens por equipes de diferentes países e mercados relevantes do futebol. Em Portugal, trabalhou no Braga e no Sporting, além de comandar outros clubes. Na sequência, ganhou projeção internacional no Monaco, da França, e também passou pelo Olympiacos, da Grécia, e pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.
O currículo também inclui uma experiência recente no futebol brasileiro, à frente do Cruzeiro, antes de assumir o Flamengo. A diversidade de trabalhos e a experiência em ambientes de grande pressão ajudaram a consolidar seu nome no mercado internacional.
A chegada ao Rubro-Negro reforça esse perfil. O clube buscava um treinador com experiência em diferentes contextos competitivos e capacidade para comandar um elenco de alto investimento. Jardim foi escolhido dentro desse cenário, com a expectativa de manter o Flamengo entre os protagonistas das principais competições.
O retrospecto contra Pedro Emanuel, embora construído em outro contexto, acrescenta um elemento ao reencontro. Em cinco partidas, o treinador rubro-negro encontrou caminhos para vencer em quatro ocasiões e saiu com um empate na restante. A vantagem atravessa diferentes competições e países, o que torna o clássico uma oportunidade para o vascaíno tentar mudar a história desse duelo particular.
Pedro Emanuel busca um trabalho de maior projeção
Um ano mais novo que Jardim, Pedro Emanuel também construiu parte da carreira no futebol português e ampliou sua experiência em mercados internacionais. Antes de seguir como treinador principal, trabalhou como auxiliar técnico do Porto, um dos clubes mais tradicionais de Portugal.
À frente de equipes, comandou a Académica, o Almería, o Al-Ain e o Al-Nassr, entre outros trabalhos. Um dos principais momentos de sua trajetória aconteceu na temporada 2011/12, quando levou a Académica ao título da Taça de Portugal, com vitória sobre o Sporting na decisão.
O resultado representou uma conquista importante para o clube e para o treinador, mas Pedro Emanuel ainda busca um trabalho de maior projeção e continuidade que o consolide entre os nomes mais destacados de sua geração. A passagem pelo Vasco representa uma oportunidade de ganhar visibilidade em um dos mercados mais acompanhados do futebol sul-americano.
Retrospecto de Pedro Emanuel x Leonardo Jardim
- Vitórias de Pedro Emanuel: 0
- Empates: 1
- Vitórias de Leonardo Jardim: 4
- Gols das equipes de Pedro Emanuel: 4
- Gols das equipes de Jardim: 11
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