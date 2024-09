Análise do Cria Lab!: árbitro de Flamengo x Peñarol é o ‘melhor sul-americano’

Copiar Link

Escrito por Paulo Caravina • Publicada em 19/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo é o último clube brasileiro a entrar em campo nas quartas de final da Libertadores. O árbitro da partida, contra o Peñarol, será o venezuelano Jesús Valenzuela. Paulo Caravina, especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, analisa a arbitragem do duelo. Confira no player acima.

Flamengo vai enfrentar o Peñarol nesta quinta-feira (19) (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Também com polêmicas no currículo, Jesús Valenzuela apitou a estreia do Brasil na Copa América 2024, contra a Colômbia. Assim, o venezuelano foi o responsável por não marcar o pênalti em Vini Jr durante a partida, última do árbitro na competição. Apesar das controversas, Caravina considera o trabalho de Valenzuela marcado por boas atuações.

- O melhor árbitro sul-americano, na minha opinião, na atualidade. É um árbitro que costuma deixar o jogo correr mais e é muito disciplinador, e por isso eu gosto muito dele apitando. A expectativa para esse jogo é de muitos cartões pela rivalidade Brasil e Uruguai - concluiu.