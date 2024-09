Prefeitura informa que contrato prevê mudança de instalações no terreno do novo estádio do Flamengo

O projeto do futuro estádio do Flamengo (Divulgação Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 20:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Ciente das instalações de gás que, segundo a Prefeitura do Rio, ocupam "1% da área do terreno de 86 mil m2" onde o Flamengo pretende construir seu estádio, o Município informou nesta quarta-feira (18) que o custo para remanejamento das estruturas será bancado pelo poder público, e que isso já estava previsto em contrato.

No início do mês, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) vistoriou o local. A agência informou ao Lance! que está em fase de elaboração de um parecer técnico.

"A equipe da Câmara de Energia da agência reguladora esteve no local no dia 04/09/2024 e a partir desta visita está elaborando parecer técnico para informar às concessionárias quais bens encontram-se na estação, a utilidade dos mesmos para concessão e seus devidos valores materiais, assim como o tempo e custo para realocação desses bens".

O Lance! também entrou em contato com a Prefeitura e a Naturgy. Ambas disseram que os temas relacionados à construção do estádio são "passíveis de solução". Os órgãos também deram detalhes da estação de regulagem de gás. Confira a nota abaixo.

"Os temas relacionados à construção do estádio na área do Gasômetro são de ordem técnica, passíveis de solução e estão em tratativa entre as partes. O remanejamento da estação de gás existente no local já estava previsto e ocorrerá com segurança e tranquilidade, dentro de um planejamento acordado entre as partes. Trata-se de uma estação de regulagem que ocupa apenas 1% da área do terreno de 86 mil m2 e cuja operação de remanejamento já se encontra em fase de entendimento entre Naturgy, Prefeitura do Rio e Flamengo."

Estádio do Flamengo deve ficar pronto em 2029 (Foto: Reprodução)

Na manhã desta quarta-feira (18), o prefeito Eduardo Paes garantiu que o custo não é tão elevado. Além disso, a autoridade revelou que a transferência da estrutura já estava há tempos nos planos da Prefeitura.

Em paralelo, o Flamengo terá mais uma rodada de reuniões com a Caixa Econômica Federal (CEF) e com a Advocacia Geral da União (AGU).