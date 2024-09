Superquarta de Libertadores no Rio começa com transporte público lotado, mas sem incidentes

Metrô apresentou lotação, mas torcedores de Botafogo e Fluminense viajaram em harmonia. (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 18/09/2024 - 19:21 • Rio de Janeiro

Metrô lotado, grande movimentação na Central do Brasil e trânsito mais ou menos dentro da normalidade. Assim começou a noite da Superquarta de Libertadores no Rio, que tem Fluminense x Atlético-MG no Maracanã, e Botafogo x São Paulo no Nilton Santos (Engenhão).

➡️Jogos da Libertadores no Rio terão esquema especial na segurança e no transporte; entenda

A reportagem do Lance! acompanhou a movimentação no sistema de metrô entre a Barra da Tijuca, na zona oeste, e a Central do Brasil, no centro da capital. A estação faz integração entre o sistema de trens e metrô.

O pico de movimento aconteceu por volta das 18h, uma hora antes da partida no Maracanã e início da movimentação dos torcedores que se deslocam para o Engenhão — além, é claro, da movimentação normal de pessoas ao fim de um dia útil de trabalho.

A circulação era relativamente normal para o horário, mas as composições de metrô apresentavam grande lotação no sentido zona norte, com torcedores de Fluminense e Botafogo dividindo espaço de forma amistosa. Na Central, nem todos os passageiros conseguiam embarcar na primeira tentativa e tiveram de esperar pela próxima composição.

Segurança ganha reforço nas ruas e estádios

O esquema de segurança para a superquarta de Libertadores no Rio foi reforçado. O governo do Estado informou que, pela primeira vez, parte dos policiais que atuam no entorno e no interior do Maracanã e do Engenhão terão software de reconhecimento facial integrado às câmeras corporais portáteis.

Ao todo, 1.890 policiais militares foram escalados para atuar antes, durante e depois das partidas pela Libertadores da América. Somados aos agentes de Polícia Civil, são mais de dois mil policiais envolvidos com as partidas de Fluminense e de Botafogo.

O número é superior ao anunciado no fim de semana passada pela Federação de Futebol do Rio (Ferj), que declarou ainda que cerca de 900 agentes de segurança privados estarão em ação nos jogos dos cariocas da Libertadores esta semana — na quinta, o Flamengo joga no Maracanã com o Peñarol.

Além do aumento de efetivo nas ruas, a Prefeitura do Rio decretou ponto facultativo nesta quarta e na quinta-feira, numa tentativa de desafogar o transporte público. Além de ser o principal meio de locomoção de torcedores para Maracanã e Engenhão, na quinta haverá ainda o fluxo de milhares de pessoas que irão ao Rock in Rio.

Linhas de trem e de metrô ganham reforços

Por causa dos jogos da Libertadores no Rio, a concessionária MetrôRio a estação Central do Brasil, no Centro, ficará aberta para embarque de passageiros até 1h30 de quinta-feira. A extensão do horário se deve ao fato que a Central faz integração com os trens da Supervia, que faz conexão com o estádio Nilton Santos.

A Supervia, por sua vez, informou que antecipou a operação de “horário de pico” para às 15 horas. Com isso, o intervalo de partida dos trens foi encurtado a partir desse horário. Nos ramais Santa Cruz, Deodoro e Japeri, as partidas ocorrem entre 10 e 15 minutos. No ramal Saracuruna, a cada 15 minutos. No Belford Roxo, a cada 23 minutos (a partir das 17h). Além disso, a concessionária assegurou que colocou mais trens à disposição.