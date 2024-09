Gabigol está fora do jogo do Flamengo com o Peñarol; entenda

Flamengo terá baixa de Gabigol para jogo decisivo de quinta-feira (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 18:49 • Rio de Janeiro • Atualizada em 18/09/2024 - 20:03

O Flamengo não contará com Gabigol no jogo de quinta-feira (19), com o Peñarol (URU), no Maracanã, no duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O atacante, apesar de não ter lesão, fica fora da lista de relacionados por precaução, de acordo com comunicado do clube.



Gabriel Barbosa reclamou de dor na coxa direita, logo após entrar em campo no clássico contra o Vasco, no último domingo (15). Como o Flamengo já havia esgotado todas as substituições, o atacante continuou em campo. A nota divulgada pelo clube informa que, apesar de não haver lesão, o incômodo é causado por fibrose muscular.



Confira a nota oficial divulgada pelo clube:



"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa realizou exames que não diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa direita. Porém, a Comissão Técnica optou pela precaução e não o relacionou para o duelo contra o Peñarol em razão de uma fibrose na região. Gabi está entregue aos fisioterapeutas e preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos da temporada”.



Diante do Peñarol, o técnico Tite terá apenas duas opções para ocupar a referência do ataque: Bruno Henrique e Carlinhos. Mesmo não sendo centroavante, o primeiro tem sido escolhido.