Botafogo fará economia milionária com saída de Damián Suárez; entenda

Publicada em 04/09/2024 - 12:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Chamando a atenção com as contratações na temporada, o Botafogo também foi bem ao resolver a saída de jogadores. Insatisfeito, o lateral Damián Suárez estava afastado do clube e, agora, deve ser anunciado como novo reforço do Penarol, do Uruguai.

Com a saída antecipada, Damián irá poupar R$13 milhões aos cofres do Botafogo. O jogador, que foi titular em sua passagem, recebia cerca de R$800 mil mensais, juntando salários, direitos de imagens e premiação por assinatura. O atleta tinha mais um ano e quatro meses de contrato com o Botafogo, e abriu mão de alguns valores para rescindir o vínculo.

Damián está fora dos planos desde o encontro contra o Bahia, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o lateral pediu para não viajar e solicitou desligamento do clube, alegando problemas particulares. Durante sua passagem pelo Glorioso, Damián fez 33 jogos e deu duas assistências.