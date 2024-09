Fluminense conquista mais uma vitória em casa com bom público (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 04/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 0 no último domingo (1), em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Após o término da partida, o Flu garantiu a segunda melhor campanha do campeonato no returno.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

No início da competição, o clube tinha 6 pontos em 13 jogos no comando do técnico Fernando Diniz. Após a chegada de Mano Menezes, o time somou 21 pontos em 11 jogos e está fora da zona de rebaixamento. A partir da 20ª rodada, período conhecido como returno, o Fluminense somou 13 pontos em seis jogos. Assim, o Tricolor tem a segunda melhor campanha neste recorte, atrás apenas do Fortaleza.

➡️ Fluminense tem campanha de Libertadores no Brasileirão desde a chegada de Mano Menezes

Um dos principais méritos de Mano Menezes foi ter dado consistência defensiva ao Fluminense, que possui os melhores números nas últimas 11 rodadas, com apenas cinco gols sofridos. Um desempenho muito superior em relação aos 13 primeiros jogos, onde a equipe foi vazada 21 vezes.

No Maracanã, o Fluminense melhorou os números da equipe. Desde a estreia de Mano Menezes, o público no estádio foi acima de 30 mil em todas as partidas. Nos jogos em casa, o Flu não perdeu e sofreu nenhum gol no Campeonato Brasileiro.

➡️ Mano Menezes dá forte declaração sobre pressão sofrida por técnicos após vitória do Fluminense

Fora de casa, a chave na recuperação do Fluminense é a campanha como visitante em 2024, superior em relação ao histórico ano de 2023. Com o novo treinador, o Time de Guerreiros conquistou as mesmas três vitórias no Brasileirão que obteve em toda a edição do ano passado, e com uma margem de projeção para superar os números do ano passado fora de casa no Brasileirão.

➡️ Mano Menezes elogia volta de Marcelo ao time do Fluminense: ‘Craque em qualquer lugar’

Fluminense fez sua primeira partida sem sofrer gols em 17 rodadas após a chegada de Thiago Silva no time titular (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Thiago Silva também foi um fator determinante na redenção do Fluminense. No Brasileirão, são sete jogos do zagueiro, com seis vitórias e um empate. Nenhum gol sofrido pelo clube com a presença dele em campo, dentro ou fora de casa.

