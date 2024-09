Conheça Memphis Depay: alvo do Corinthians, atacante é artilheiro da Holanda e ídolo na Europa

Depay em ação pela Holanda (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 12:09 • São Paulo (SP)

Livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid, da Espanha, Memphis Depay entrou no radar do Corinthians, que negocia a contratação do atacante de 30 anos. A proposta apresentada pelo clube paulista prevê um contrato de dois anos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O holandês recebeu propostas da Arábia Saudita e México e avalia seus próximos passos. Inicialmente, Depay não se animou com a possibilidade de atuar na América do Sul, mas conversas com dirigentes do Timão mudaram o panorama da negociação.

Nos bastidores, o Corinthians trata a negociação com otimismo, mas entende que o atacante será disputado por mercados com maior poderio financeiro.

Alvo do Corinthians, Memphis Depay está livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

+ Corinthians encerra janela com saldo positivo em contratações, mas com acúmulo de polêmicas extracampo

Conheça Memphis Depay, alvo do Corinthians

Formado nas categorias de base do PSV, Memphis Depay estreou como profissional em 2011. Em quatro anos, acumulou 50 gols marcados e foi convocado para defender a seleção da Holanda na Copa do Mundo 2014.

Posteriormente, defendeu o Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Na França, viveu seu melhor momento na carreira e é considerado ídolo pela torcida local. Ao todo, totalizou 76 gols e 54 assistências em cinco temporadas.

Ademais, Depay disputou dois Mundiais (2014 e 2022) e duas Eurocopas (2021 e 2024), além de ser o segundo maior goleador da seleção holandesa.