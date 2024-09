Botafogo terá desfalque de peso para os próximos jogos

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo terá uma dor de cabeça no retorno da Data FIFA. Mesmo sem ser tão grave, a lesão de Cuiabano pode gerar uma dor de cabeça para Artur Jorge para a sequência da temporada. De acordo com o GE, os exames médicos do lateral esquerdo apontaram uma lesão moderada na coxa direita do jogador. O problema fará com que Cuiabano desfalque o Glorioso por até quatro semanas.

O lado bom da história é que o Botafogo só volta a campo no próximo dia 14, contra o Corinthians. Isso se deve ao fato do calendário brasileiro estar pausado por duas semanas, por conta dos jogos internacionais.

A ideia do Departamento Médico do Botafogo é que Cuiabano volte à equipe no dia 18, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o São Paulo. No pior dos casos, o retorno seria apenas contra o Athletico-PR, no dia 5/10.

As outras opções para a posição são Alex Telles, recém contratado, Marçal e Hugo, que já estão disponíveis para Artur Jorge.