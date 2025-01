América goleia Pouso Alegre na segunda rodada do Mineiro

No encerramento da segunda rodada do Campeonato Mineiro, o América goleou o Pouso Alegre por 7 a 0, nesta quinta-feira (23), na Arena Independência. O Coelho liquidou a fatura ainda no primeiro tempo, quando marcou quatro vezes. O destaque da partida foi o atacante Jonathas, ex-Cruzeiro e Corinthians, autor de três gols. Marlon, Cauan Barros, David Lopes e Figueiredo completaram o placar.

Com a goleada, a equipe do técnico William Batista chegou aos quatro pontos no Grupo B, dois atrás do líder Athletic. O Pouso Alegre continua sem pontuar na competição. Curiosamente, nas duas edições anteriores do Mineiro, o Coelho goleou o time do Sul de Minas: 4 a 0 em 2023 e 6 a 0 no ano passado.

Desde o início do jogo, o América não deu qualquer chance ao Pouso Alegre. O primeiro gol saiu logo aos 8 minutos, quando o atacante Jonathas, após corta-luz de Benítez, acertou o chute na segunda tentativa, da meia-lua. Dez minutos depois, o Coelho já fez o segundo: Figueiredo rolou para Marlon chutar cruzado e contar com a falha do goleiro Adílson.

O argentino Benítez era quem comandava o meio-campo. Depois de duas chegadas com perigo, o América fez o terceiro gol aos 31 minutos. Mateus Henrique levantou a bola da direita, e Jonathas cabeceou fora do alcance do goleiro. Na saída de bola, o Pouso Alegre vacilou, e Cauan Barros, de longe, fez o quarto gol.

Figueiredo fechou a goleada por 7 a 0 sobre o Pouso Alegre, no Independência (Foto: Mourão Panda/América)

No fim do intervalo, houve queda de energia nos refletores do Independência, por causa de um curto circuito, e a partida ficou paralisada por mais 45 minutos. E novamente aos 8 minutos, o América marcou, com Jonathas, que, livre na área, recebeu de Fabinho e finalizou com tranquilidade.

O ritmo da partida caiu no segundo tempo. O Pouso Alegre, apesar de ter criado algumas chances, não conseguiu diminuir o placar, e o América ampliou aos 35 minutos, com David Lopes mostrando categoria para tirar o goleiro da jogada, antes de finalizar. E Figueiredo fez o último, já aos 45 minutos.

América e Pouso Alegre jogam em casa na terceira rodada do Mineiro

Na terceira rodada do Campeonato Mineiro, domingo (26), o América recebe o Villa Nova, às 18h30, na Arena Independência; e o Pouso Alegre joga contra o time alternativo do Atlético-MG, às 16h, no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG).