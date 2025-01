Uberlândia e América-MG fizeram um jogo cheio de gols, mas não passaram de um empate na estreia do Campeonato Mineiro, na noite deste domingo. Jogando no Parque do Sabiá, na cidade do Triângulo Mineiro, o Verdão até chegou a ficar na frente por duas vezes, mas o Coelho buscou o empate por 2 a 2 fora de casa.

Com o resultado, as duas equipes largam com apenas um ponto casa, ocupando cada uma a segunda posição em seus respectivos grupos. No Grupo A, liderado pelo Betim, o Uberlândia leva a vantagem sobre o Atlético-MG no número de gols marcados . No Grupo B, que tem o Athletic Club na ponta, o América é o único que pontuou - Itabirito e Democrata de Governador Valadares não fizeram pontos na rodada de abertura.

O primeiro gol saiu logo nos primeiros dois minutos de jogo, quando o time anfitrião abriu o placar com Guilherme Escuro acertando um chute de longe. O América contou com a sorte e empatou aos sete, graças a um gol contra de Glauco. O Uberlândia voltou a ficar na frente com gol de Alison Mira, nos acréscimos do primeiro tempo. O segundo tempo mal começou, e aos quatro minutos, Elizari igualou de novo para o Coelho e deu números finais ao jogo.

O que vem por aí para América-MG e Uberlândia?

A segunda rodada do Campeonato Mineiro é no meio da semana, mas começa mais cedo para o Uberlândia. Nesta quarta (22), o Verdão visita o Villa Nova, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, às 20h (de Brasília). O Coelho encerra a rodada na quinta (23), quando recebe o Pouso Alegre, às 18h30, no Independência.