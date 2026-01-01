Cria do Corinthians recebe suspensão de quatro anos por caso de doping

O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) afastou Léo Jabá por quatro anos dos gramados por um caso de doping. Em 2025, quando defendia o São Bernardo, o jogador testou positivo para duas substâncias no exame antidoping depois de uma partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista.

O atleta de 27 anos estava suspenso preventivamente desde março. As substâncias encontradas no sangue de Léo Jabá foram a norandrosterna e noretiocolanolona, consideradas esteroides anabolizantes. O atacante ainda pode apresentar recurso, caso contrário, só poderá voltar aos gramados em 2029.

Léo Jabá tem contrato com o São Bernardo até o final de 2026. A equipe do ABC disputará a Série B do Brasileirão nesta temporada. Durante o período de suspensão, o atacante chegou a jogar na Kings League, torneio de futebol society.

Passagem no Corinthians

O atacante é cria do Terrão e defendeu o clube alvinegro de 2015 a 2017. Entre os profissionais, o jogador atuou em 20 partidas, com um gol e uma assistência. Léo Jabá conquistou dois títulos pelo Timão: o Paulistão e Brasileirão de 2017.

Cria do Terrão, Léo Jabá defendeu o Timão entre 2015 a 2017 (Foto: Daniel Augusto Jr/ Ag. Corinthians)

Ainda em 2017, o atacante foi negociado com o Akhmat Grozny, da Rússia, em uma transferência que rendeu 3 milhões de euros aos cofres do Corinthians. No ano seguinte, acertou com o PAOK, da Grécia, onde fez 37 jogos e marcou sete gols.

De volta ao Brasil, Léo Jabá colecionou passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. O atacante vestiu as camisas do Vasco e do Vitória.