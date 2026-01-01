Cria do Corinthians recebe suspensão de quatro anos por caso de doping
Atacante foi campeão pelo Timão em 2017
- Matéria
- Mais Notícias
O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) afastou Léo Jabá por quatro anos dos gramados por um caso de doping. Em 2025, quando defendia o São Bernardo, o jogador testou positivo para duas substâncias no exame antidoping depois de uma partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista.
Corinthians na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos
Corinthians
Veja os trunfos do Corinthians para manter Memphis em 2026
Corinthians
Astro do Corinthians, Memphis responde provocação de torcedor do Palmeiras
Fora de Campo
Corinthians na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos
O atleta de 27 anos estava suspenso preventivamente desde março. As substâncias encontradas no sangue de Léo Jabá foram a norandrosterna e noretiocolanolona, consideradas esteroides anabolizantes. O atacante ainda pode apresentar recurso, caso contrário, só poderá voltar aos gramados em 2029.
Léo Jabá tem contrato com o São Bernardo até o final de 2026. A equipe do ABC disputará a Série B do Brasileirão nesta temporada. Durante o período de suspensão, o atacante chegou a jogar na Kings League, torneio de futebol society.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Passagem no Corinthians
O atacante é cria do Terrão e defendeu o clube alvinegro de 2015 a 2017. Entre os profissionais, o jogador atuou em 20 partidas, com um gol e uma assistência. Léo Jabá conquistou dois títulos pelo Timão: o Paulistão e Brasileirão de 2017.
Veja os trunfos do Corinthians para manter Memphis em 2026
Ainda em 2017, o atacante foi negociado com o Akhmat Grozny, da Rússia, em uma transferência que rendeu 3 milhões de euros aos cofres do Corinthians. No ano seguinte, acertou com o PAOK, da Grécia, onde fez 37 jogos e marcou sete gols.
De volta ao Brasil, Léo Jabá colecionou passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. O atacante vestiu as camisas do Vasco e do Vitória.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias