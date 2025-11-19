Algoz dos grandes, Reinaldo encara o Santos na Vila, e Mirassol pode cravar vaga na Libertadores

A campanha do Mirassol na primeira participação de sua história na Série A segue desafiando expectativas e consolidando o clube entre as principais forças do futebol brasileiro. Com 59 pontos, a equipe do interior paulista ocupa a quarta colocação e está a uma vitória de garantir matematicamente a vaga direta na próxima Copa Libertadores - um feito inédito, que pode se concretizar hoje (19), às 21h30, na Vila Belmiro, contra o Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O desempenho diante dos grandes de São Paulo neste Brasileirão ajuda a explicar a grandeza da temporada: em sete confrontos contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o Mirassol soma 5 vitórias, um empate e apenas uma derrota – incríveis 76% de aproveitamento.

E em boa parte deles, Reinaldo foi o protagonista. Só nos duelos contra os quatro gigantes paulistas, ele marcou três gols e deu três assistências. No primeiro turno, na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, em Mirassol, o lateral deixou a sua marca.

continua após a publicidade

Reinaldo destaca o orgulho pelo momento vivido pelo clube e a importância da partida na Vila Belmiro.

- O que estamos fazendo neste campeonato é algo muito especial. Desde o início, acreditamos no nosso trabalho e mostramos que podíamos competir com qualquer equipe. Esses números contra os grandes de São Paulo mostram a força do grupo e a união que existe aqui - afirmou o lateral, que já soma 11 gols e 6 assistências neste Brasileirão.

O jogador reforça a confiança do elenco para buscar a vitória que pode sacramentar a vaga inédita na Libertadores.

- Sabemos do peso da rodada, mas encaramos com tranquilidade e responsabilidade. É mais um jogo difícil, ainda mais na casa do Santos, na situação em que eles vivem, mas vamos entrar com a mesma postura que nos trouxe até aqui. Representar o Mirassol nesse momento é um orgulho enorme, e queremos coroar essa temporada histórica com a classificação direta - concluiu Reinaldo.

continua após a publicidade

Participações em gols de Reinaldo contra os 4 grandes paulistas no Brasileirão 2025:

8ª rodada | Mirassol 2 x 1 Corinthians: 1 assistência 10ª rodada | São Paulo 0 x 2 Mirassol: 1 gol 15ª rodada | Mirassol 3 x 0 Santos: 1 gol 29ª rodada | Mirassol 3 x 0 São Paulo: 1 gol e 1 assistência 33ª rodada | Mirassol 2 x 1 Palmeiras: 1 assistência