Flaco López tenta encerrar jejum de gols no Palmeiras por recuperação no Brasileirão

Agora é tudo ou nada e vale o título do Campeonato Brasileiro. A cinco rodadas do final da competição, o Palmeiras não pode mais errar ou tropeçar, e conta com uma peça fundamental que busca reencontrar o caminho do gol: o atacante Flaco López, que tenta dar fim ao jejum de sete partidas na noite desta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Allianz Parque, em partida antecipada da 37ª rodada.

O argentino vive, neste momento, sua maior seca em 2025, ainda que seja sua temporada mais goleadora pelo clube alviverde, com 23 gols marcados. Por isso, o técnico Abel Ferreira conta com o faro do argentino para tentar retomar a liderança do Nacional, mesmo não dependendo mais apenas de suas forças para ficar com a taça.

Neste ano, Flaco López viveu seu maior jejum de gols entre o fim de junho e julho, quando passou em branco por seis partidas do Verdão, voltando a afundar as redes adversárias justamente contra o Vitória, no primeiro turno do Brasileirão, no dia 3 de agosto.

Atrás do Flamengo com três pontos de diferença, além de vencer o time baiano em casa, precisará torcer por uma derrota do Rubro-Negro diante do Fluminense, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Palmeiras espera contar com convocados

Além de Flaco López, a comissão técnica também aposta na força de outros jogadores, principalmente de alguns convcados por suas seleções nesta Data Fifa. Os seis jogadores desembarcam em São Paulo na manha desta quarta-feira (19) e passarão por avaliação do departamento médico para saber da possibilidade de entrar em campo.

O centroavante Vitor Roque atuou no segundo tempo do empate entre Brasil e Tunísia, inclusive sofreu pênalti que Parquetá perdeu. O jogador volta no avião de Leila Pereira, que também está na França. Já os uruguaios Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez, além dos paraguaios Gustavo Gómez e Ramón Sosa estão nos Estados Unidos e voltam de voo fretado pela diretoria.

