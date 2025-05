Alex Sandro fala sobre calendário no Brasil: ‘Temos que estar preparados para tudo’

O lateral-esquerdo Alex Sandro está em lua de mel com a torcida do Flamengo e foi bastante elogiado, após o empate sem gols com o Botafogo, pela 9ª rodada do Brasileirão. Questionado sobre a sequência de jogos no calendário brasileiro, o camisa 26 declarou que a equipe precisa estar preparada para todas as partidas.

- O calendário do Brasil sempre foi assim, infelizmente não somos nós (jogadores e comissão técnica) que comandamos os horários e datas, temos que jogar quando está marcado, enfim, temos que estar preparados para tudo. - destacou o lateral.

Antes do clássico, o técnico Filipe Luís optou por poupar o meia Arrascaeta, justamente pela sequência de jogos na temporada. O camisa 10 deve voltar aos gramados na próxima quarta-feira (21), diante do Botafogo-PB, pela Copa do Brasil.

Alex Sandro vive bom momento com a camisa do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Flamengo x Botafogo

Primeiro tempo

O primeiro tempo do clássico carioca no Maracanã contou com pouco entusiasmo das equipes em campo. O Flamengo foi quem controlou mais a bola, buscando a troca de passes. Quando não estava com ela em seu domínio, utilizou a marcação alta. A primeira grande chance foi aos 21 minutos, com Luiz Araújo, que parou em John. Já no lance seguinte, o Botafogo respondeu com Cuiabano, que chutou rente a trave do goleiro Rossi.

No geral, o confronto não contou com muitas oportunidades na etapa inicial. O Rubro-Negro finalizou uma vez no gol (oito chutes), enquanto o Alvinegro não conseguiu atingir a meta adversária (quatro chutes).

Segundo tempo

O Botafogo voltou melhor do intervalo e começou a levar perigo ao gol do Flamengo. Aos 19 minutos, Rossi impediu, em uma grande defesa, o que seria o primeiro gol do Glorioso, em chute de Marlon Freitas. Logo depois, o jogo foi paralisado por conta de um forte cheiro de gás de pimenta de uma confusão no lado de fora do estádio. A pausa durou poucos minutos.

A reta final da partida no Maracanã contou com um Botafogo imponente, jogando o Flamengo para o campo de defesa. O time mandante buscou sair no contra-ataque, mas encontrou dificuldade com a falta de criatividade.