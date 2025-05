Renato Mauricio Prado detona jogador do Flamengo: ‘Irrita demais’

Em jogo com poucas emoções no Maracanã, Flamengo e Botafogo empataram por 0 a 0 na noite deste domingo (18), pela nona rodada do Brasileirão. O jornalista Renato Maurício Prado se irritou com a atuação de diversos jogadores do Rubro-Negro em sua conta no "X".

Um dos criticados foi o centroavante Juninho. O jogador não iniciou como titular, substituiu Pedro aos 15 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, foi tempo o suficiente para tirar a paciência de RMP.

- Juninho irrita demais! E aí, Boto? Que vergonha de contratação!

O jornalista ainda aproveitou para fazer críticas ao lateral direito, Wesley. Segundo Renato, a "magia" que fizeram nele acabou.

Como foi o jogo entre Flamengo e Botafogo

O primeiro tempo do clássico carioca no Maracanã contou com pouco entusiasmo das equipes em campo. O Flamengo foi quem controlou mais a bola, buscando a troca de passes. Quando não estava com ela em seu domínio, utilizou a marcação alta. A primeira grande chance foi aos 21 minutos, com Luiz Araújo, que parou em John. Já no lance seguinte, o Botafogo respondeu com Cuiabano, que chutou rente a trave do goleiro Rossi.

No geral, o confronto não contou com muitas oportunidades na etapa inicial. O Rubro-Negro finalizou uma vez no gol (oito chutes), enquanto o Alvinegro não conseguiu atingir a meta adversária (quatro chutes).

O Botafogo voltou melhor do intervalo e começou a levar perigo ao gol do Flamengo. Aos 19 minutos, Rossi impediu, em uma grande defesa, o que seria o primeiro gol do Glorioso, em chute de Marlon Freitas. Logo depois, o jogo foi paralisado por conta de um forte cheiro de gás de pimenta de uma confusão no lado de fora do estádio. A pausa durou poucos minutos.

A reta final da partida no Maracanã contou com um Botafogo imponente, jogando o Flamengo para o campo de defesa. O time mandante buscou sair no contra-ataque, mas encontrou dificuldade com a falta de criatividade.

O que vem por aí: Copa do Brasil

Os próximos compromissos de Flamengo e Botafogo serão pela Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebe o Botafogo-PB a quarta-feira. Já o Alvinegro visita o Capital-DF na quinta-feira.