Flamengo tem desfalque de última hora para enfrentar o Botafogo

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Botafogo neste domingo (18), pela nona rodada do Brasileirão. O meia uruguaio Arrascaeta foi poupado e não enfrenta o Alvinegro no Maracanã, às 18h30 (de Brasília).

O motivo da ausência do camisa 10 é a sequência de jogos do Flamengo. Assim, o técnico Filipe Luís optou por preservar o atleta visando os próximos compromissos.

Além de Arrascaeta, o Flamengo ainda não contará com Erick Pulgar e Allan, ambos fora com lesão no músculo posterior da coxa direita, e Gerson, que cumpre suspensão após ser expulso diante do Bahia, na rodada anterior. Gonzalo Plata, que trata edema ósseo no joelho direito, e Matías Viña, em reta final de recuperação da lesão sofrida no ano passado, também serão desfalques.

Provável escalação do Flamengo

A provável escalação do Flamengo para o clássico tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Evertton Araújo e De la Cruz; Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Pedro.

Após o clássico com o Botafogo, o Rubro-Negro encara o Botafogo-PB pela Copa do Brasil. O jogo será na quarta-feira, às 21h30, também no Maracanã. Posteriormente, o time carioca vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão

Briga generalizada tomou conta de Flamengo x Botafogo após o último clássico (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo, 18 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

