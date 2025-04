Botafogo e São Paulo duelam na noite desta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão. Com um primeiro tempo recheado de polêmicas e batendo 60 minutos no relógio, o comentarista da Globo, Pedro Moreno, discordou das decisões tomadas pela arbitragem.

- Alan Franco ainda dá um toque no Cuiabano no pé esquerdo, além da carga por cima, desequilibra por baixo. Pênalti muito claro, para mim não é nem lance de intervenção do VAR - disse Pedro Moreno.

Na visão do jornalista, em outro lance, o gol marcado por Ferraresi, que colocaria o São Paulo em vantagem novamente, foi mal anulado pela arbitragem. Logo após a anulação, a equipe paulista chegou ao ataque mais uma vez e balançou as redes com André Silva, após uma bela assistência de Ferreirinha.

Botafogo e São Paulo no Brasileirão

Até o momento, o Botafogo somou 4 dos 9 pontos possíveis nas três primeiras rodadas. O Glorioso quer mais três pontos para subir na tabela e entrar na briga pelo topo. Já o São Paulo, ainda não venceu e soma apenas 3 pontos neste começo de campeonato.