Após o Real Madrid perder novamente para o Arsenal e ser eliminado nas quartas de final da Champions League, dentro do Santiago Bernabeu, Carlo Ancelotti, treinador da equipe espanhola, foi bastante criticado por torcedores nas redes sociais. Vale lembrar que o italiano é alvo da CBF para assumir o comando técnico da Seleção Brasileira.

Veja algumas críticas a Carlo Ancelotti:

Como foi o duelo entre Real Madrid e Arsenal

No início do primeiro tempo, o Arsenal pressionou o Real Madrid e teve duas oportunidades boas com o Saka, sendo uma finalizada pela linha de fundo e outra defendida por Courtois. Mas aos 12 minutos, o inglês teve a chance de ouro em cobrança de pênalti, mas o camisa sete tentou dar uma cavadinha, e o goleiro belga fez grande defesa. Na sequência, os espanhóis tiveram mais volume, tiveram um pênalti marcado a favor, mas anulado pelo VAR.

No segundo tempo, o Real Madrid iniciou com mais volume, mas sem assustar o Arsenal. Aos 19 minutos, os Gunners conseguiram armar uma grande jogada coletiva em que Merino acionou Saka na área, e o inglês tocou por cima de Courtois na saída do goleiro para abrir o placar. No entanto, os merengues igualaram o marcador aos 21 minutos com Vini Jr roubando uma bola de Saliba dentro da área e estufando as redes. Já nos minutos finais, Martinelli foi lançado em profundidade no campo de ataque, ganhou da defesa na velocidade e bateu na saída de Courtois para definir a vitória do Arsenal no Santiago Bernabéu.

Próximos desafios

No domingo (20), o Arsenal visita o Ipswich Town, pela 33ª rodada da Premier League, às 10h (de Brasília). No mesmo dia, o Real Madrid recebe o Athletic Bilbao, pela 32ª rodada da La Liga, às 16h (de Brasília). Os Gunners voltam a campo pela Champions League no fim de abril para encarar o PSG no jogo de ida da semifinal.