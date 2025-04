Ferreirinha marca mais um, e web não perdoa: ‘Falta pouco pro Neto usar tanga’

O atacante Ferreirinha marcou mais um gol pelo São Paulo após a promessa feita pelo apresentador Neto, do "Os Donos da Bola". O jogador balançou as redes no jogo do Tricolor contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão, e levou internautas à loucura nas redes sociais.

Na última quinta-feira (10), Neto prometeu que usaria uma "tanguinha" ao vivo caso Ferreirinha marcasse 10 gols no ano. O atacante não tinha balançado as redes em 2025 até aquele momento. Desde então, foram quatro tentos do jogador, sendo dois na Libertadores e dois no Brasileirão.

