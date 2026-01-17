Águia de Marabá chega ao Pará e diretoria reforça apoio ao elenco e comissão técnica

O time sub-20 do Água de Marabá (PA) chegou ao Pará na madrugada deste sábado (17), após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O ônibus que transportava a delegação de volta ao estado, depois da eliminação na segunda fase da competição, se envolveu em um acidente com um caminhão na última quinta-feira (15), na BR-153, na altura da cidade de Crixás do Tocantins (TO).

O vice-presidente Pedro Corrêa informou que o acidente ocorreu em um trecho com pouca visibilidade. Segundo ele, o motorista do ônibus tentou desviar de um caminhão que estava parado, mas acabou tocando na carreta. Com o impacto, o veículo tombou.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube, é possível ver os jogadores deixando o novo ônibus, que terminou o trajeto, bastante emocionados, chorando ao abraçar os familiares.

O que diz a direção do clube sobre o caso?

A diretoria informou, por meio das redes sociais do clube, que assim que tomou conhecimento do acidente prestou auxílio no traslado do corpo do preparador físico Hecton Alves, de 33 anos, que não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Palmas (TO).

Hecton Alves foi sepultado neste sábado (17), no Pará. Ele deixa a esposa e dois filhos.

O técnico Ronan Tyezer, de 44 anos, sofreu ferimentos graves, foi socorrido e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, na região. Já Ramon Nilton Vieira, de 31 anos, Renye Silva Farias, de 41 anos, e uma criança de 11 anos apresentam quadro clínico estável.

No total, 32 pessoas estavam no ônibus no momento do acidente, sendo 26 adolescentes.

Ônibus com time do Águia se envolveu em acidente com caminhão. (Foto: Reprodução/ Internet)

Águia de Marabá na Copinha:

Em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Águia de Marabá integrou uma chave considerada bastante desafiadora, ao lado do Botafogo-RJ, campeão estadual do Rio de Janeiro, e do Taubaté-SP, anfitrião do grupo, sendo eliminado na segunda fase do torneio.

O clube paraense entrou em campo quatro vezes ao longo da competição, somando duas vitórias, um empate e uma derrota, com quatro gols marcados e três sofridos.

A classificação para a Copinha de 2026 foi garantida com o vice-campeonato da Supercopa Pará da temporada passada, em decisão disputada contra a Tuna Luso. Na edição deste ano da Copa São Paulo, o Águia de Marabá terminou com o melhor aproveitamento entre todas as equipes da Região Norte do país.