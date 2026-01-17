menu hamburguer
Cerro Porteño anuncia contratação de Vegetti, atacante do Vasco

Jogador deixa o clube carioca após três temporadas

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/01/2026
14:14
Atualizado há 1 minutos
Pablo Vegetti - Vasco
imagem cameraDe saída, Vegetti participou normalmente da pré-temporada do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cerro Porteño anunciou neste sábado (17) a contratação do atacante Pablo Vegetti, que estava no Vasco desde 2023. O atacante de 37 anos vai assinar contrato com os paraguaios para as próximas três temporadas.

➡️Mercado da bola: siga as movimentações em tempo real

O anúncio "oficial" da contratação de Vegetti pelo Cerro Porteño acontece antes mesmo de o próprio Vasco anunciar a saída do atacante.

Vegetti e o clube paraguaio vinham negociando a transferência já há algumas semanas. Na quinta-feira (15), o atacante pediu à diretoria do Vasco que fosse liberado para mudar de clube. O vínculo do camisa 99 com o cruzmaltino era válido até dezembro deste ano.

O Vasco não se opôs à negociação, mesmo que não receba nenhum tipo de compensação financeira. Além de considerar o momento da carreira de Vegetti, o clube carioca terá um alívio na folha de pagamento — o salário do atacante argentino era um dos mais altos do clube.

Além de Vegetti, David é outro atacante que está deixando o clube

Outro atacante que está deixando o Vasco é David. O jogador acertou pendências financeiras que tinha com o clube e assinará contrato de três anos com o Vitória, da Bahia.

A transferência de David será em definitivo, mas o Vasco vai manter 50% dos direitos econômicos do atacante. Assim como no caso de Vegetti, no entanto, não haverá nenhuma compensação financeira imediata.

Em contrapartida, nos últimos dias o Vasco definiu a compra do atacante Andrés Gómez, que pertencia ao Rennes, da França, e tinha contrato de empréstimo válido até junho deste ano. O acordo já previa a opção de aquisição em definitivo do jogador.

Vegetti, do Vasco, comemora seu contra o Fluminense pela Copa do Brasil
Vegetti foi um dos heróis da classificação do Vasco sobre o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil 2025 (Foto: Affonso Andrade/Gazeta Press)<br>

