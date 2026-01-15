Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta quinta-feira (15)

A Copinha entra em momento decisivo nesta quinta-feira (15), com a disputa da terceira fase do torneio. A agenda do dia reúne confrontos espalhados por diferentes cidades do estado de São Paulo, com clubes tradicionais do futebol brasileiro e equipes que buscam surpreender na principal competição de base do país.

A programação começa às 11h, com Fortaleza x Itaquaquecetuba, em Itaquaquecetuba, e Internacional x Nacional-SP, no estádio do Nacional, em São Paulo. Às 14h30, o Red Bull Bragantino enfrenta o Canaã-DF, em Cosmópolis.

Mais tarde, às 15h, Palmeiras e Flamengo-SP jogam em Barueri, enquanto Santo André e Ibrachina se enfrentam no mesmo horário, na capital paulista. Às 17h, Fluminense e Ituano duelam em Santana de Parnaíba. A rodada segue à noite com São Paulo x Operário, às 19h, em Sorocaba, e se encerra às 21h30, com Juventude x Botafogo, em Taubaté.

Veja abaixo os jogos da Copinha

Fortaleza x Itaquaquecetuba — Itaquaquecetuba, às 11h, com transmissão da XSports. Internacional x Nacional-SP — São Paulo (Nacional), às 11h, com transmissão pelo YouTube/CazéTV. Red Bull Bragantino x Canaã-DF — Cosmópolis, às 14h30, com transmissão da XSports. Palmeiras x Flamengo-SP — Barueri, às 15h, com transmissão pelo YouTube/CazéTV. Santo André x Ibrachina — São Paulo (Ibrachina), às 15h, com transmissão pelo YouTube/UlissesTV. Fluminense x Ituano — Santana de Parnaíba, às 17h, com transmissão pelo YouTube/CazéTV. São Paulo x Operário — Sorocaba, às 19h, com transmissão da XSports. Juventude x Botafogo — Taubaté, às 21h30, com transmissão da XSports.

Taça da Copinha São Paulo (Foto: Foto: Rodrigo Corsi/FPF)

O Campeonato

A Copinha reúne 128 equipes, divididas em 32 grupos na primeira fase. Os times se enfrentam dentro de cada chave em turno único e, ao fim da etapa inicial, os dois melhores avançam ao mata-mata.

O regulamento é simples: quem perde está eliminado. Em caso de empate no tempo normal, a classificação é definida nos pênaltis. Os confrontos são disputados em jogo único, formato que aumenta a imprevisibilidade e a pressão sobre os clubes, especialmente os apontados como favoritos ao título.