Sob olhar do novo comandante, Atlético-MG encara o Grêmio em busca de primeira vitória no Brasileirão

Nesta quarta-feira (25), o Atlético enfrenta o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo ainda não venceu e busca sua primeira vitória na competição sob os olhares do novo comandante da equipe.

Anunciado na terça-feira (24), o argentino Eduardo Domínguez, de 47 anos, acompanhará a delegação em Porto Alegre para assistir à partida contra o Tricolor Gaúcho. Conhecido como "El Barba", o treinador inicia oficialmente os trabalhos na quinta-feira (26).

Após ter sua situação regularizada, poderá comandar a equipe à beira do campo. A expectativa é que faça sua estreia no duelo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, no domingo (1º), às 18h, na Arena Independência.

Enquanto isso, o time segue sob o comando do interino Lucas Gonçalves, que assumiu no dia 12, após a saída de Jorge Sampaoli. À frente da equipe, ele goleou o Itabirito por 7 a 1 e empatou por 1 a 1 com o América no jogo de ida da semifinal do Mineiro, sofrendo o gol de empate nos acréscimos.

No Brasileirão, o Atlético soma dois empates, contra Palmeiras e Remo, e uma derrota para o Bragantino nas três primeiras rodadas. Para buscar a primeira vitória, a tendência é que Lucas Gonçalves mantenha a base das últimas partidas.

Caso confirme a formação, o Galo deve ir a campo com: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Gustavo Scarpa e Victor Hugo; Dudu e Hulk.