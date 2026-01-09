menu hamburguer
Fluminense

Zubeldía passa procedimento no coração e pode se ausentar do Fluminense

Treinador pode ficar em repouso por sete dias

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/01/2026
12:08
Zubedía em reunião com elenco do Fluminense(Foto: Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado (10). O treinador poderá retornar ao comando dos treinos no CT Carlos Castilho na segunda-feira (12), caso a equipe médica não identifique necessidade após de tratamento intervenção. Se houver necessidade de tratamento, o argentino ficará de repouso por sete dias.

Veja a nota oficial do Fluminense

O técnico Luis Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado (10/01). Caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias. Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira (12/01).

Zubeldía comanda o Fluminense em 2026 desde o dia 2 de janeiro, quando o primeiro grupo de jogadores se apresentou. Nesse grupo estão: Lezcano, Riquelme, Igor Rabello, John Kennedy, Arana, Jemmes e atletas de Xerém. O segundo grupo, composto pelo time principal, se apresentou nesta quinta-feira (8).

O Tricolor estreia na temporada 2026 na quarta-feira (14), contra o Madureira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O segundo grupo de jogadores ainda não fará parte desse time. O time principal deve jogar apenas a partir da quarta rodada, período limite permitido pelo regulamento do torneio para usar reservas.

Zubeldía no primeiro dia de treinos do Fluminense (Foto; Marcelo Gonçalves/FFC)
