Em 2025, o Flamengo é presença confirmada na Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Super Mundial de Clubes. Sendo a última a mais midiática e lucrativa entre todas as competições, fica a dúvida se ela será o foco do clube na próxima temporada. Em entrevista ao Lance!, o atacante Matheus Gonçalves comentou sobre a importância das competições e revelou qual ele mais gostaria de ganhar.

- Acredito que quando entramos em campo não tem essa de escolher qual competição vale mais. O Super Mundial é o nosso foco assim como a Libertadores, o Brasileirão, a Copa do Brasil... a gente é Flamengo e o Flamengo sempre quer ganhar tudo - declarou Matheus, de início.

Mas, quando perguntado sobre qual competição ele mais gostaria de vencer com o Flamengo em 2025, Matheus foi claro ao escolher: "Seria o mundial né, claro! Já pensou ganhar do Real Madrid na final".

Flamengo é o cabeça de chave do Grupo D do Super Mundial

Em sorteio em Miami, nos Estados Unidos, ficou definido que o Rubro-Negro, cabeça de chave do Grupo D, irá enfrentar Espérance (TUN), Chelsea (ING) e León (MEX).

O Flamengo estreia contra o Espérance, equipe da Tunísia fundada em 1919. Atualmente, ocupa a quinta posição do campeonato local. Em seguida, o time brasileiro encara o Chelsea, uma das sensações do futebol europeu. O confronto, aliás, pode marcar o reencontro de Filipe Luís com a equipe inglesa.

Flamengo estreia em junho de 2025 no Super Mundial de Clubes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Por fim, o Rubro-Negro encara o León, do México. No último jogo entre as equipes, os mexicanos derrotaram o Flamengo no Maracanã por 3 a 2, eliminando o time de Jayme de Almeida, na época, da Libertadores.

⚽Ordem dos jogos do Flamengo no Mundial:

Flamengo x Espérance (TUN)

Flamengo x Chelsea (ING)

Flamengo x León (MEX)

Como funcionará o Mundial de Clubes 2025?

A competição da Fifa, que também acontecerá no país norte-americano, será entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Ela será disputada como nos moldes antigos da Copa do Mundo, com cada time jogando três vezes na primeira fase. Assim, os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas. O mata-mata será em jogo único.