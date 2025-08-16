menu hamburguer
Ceará

Aylon decide e volta a marcar pelo Ceará após quatro meses

Alvinegro venceu o RB Bragantino por 1 a 0

Aylon na partida entre Ceará e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraAylon na partida entre Ceará e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 16/08/2025
20:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará venceu o RB Bragantino por 1 a 0 na tarde deste sábado (16), na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Autor do gol alvinegro, Aylon voltou a marcar pela equipe após mais de quatro meses.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O atleta não balançava as redes desde o dia 12 de abril, quando o clube cearense visitou o Juventude e perdeu por 2 a 1, pelo Brasileirão. Assim, o tento diante do RB Bragantino interrompeu uma sequência de nove partidas sem marcar.

Aylon soma 27 jogos na atual temporada, com cinco gols. Neste sábado, Léo Condé escalou o atacante como substituto de Pedro Henrique, ocupando o lado esquerdo no campo ofensivo. Ademais, Aylon já chegou a atuar no lugar de Pedro Raul, como um 9.

O gol saiu no início do 1º tempo. Dieguinho acertou lançamento para Galeano, que dominou pela direita e cruzou. Aylon chutou de primeira e fez o que seria o gol da vitória.

Aylon na partida entre Ceará e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Aylon comemora gol na partida entre Ceará e RB Bragantino, pelo Brasileirão. O Alvinegro venceu por 1 a 0 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Alvinegro volta a vencer em casa

Com o triunfo diante do RB Bragantino, o Ceará interrompeu uma sequência de quatro partidas sem vencer como mandante.

➡️ Ceará supera RB Bragantino e volta a vencer em casa no Brasileirão

O time acumulava derrotas para Atlético-MG (1 a 0), Corinthians (1 a 0) e Mirassol (2 a 0), além de um empate com o Flamengo (1 a 1). Assim, a equipe cearense subiu para 25 pontos na tabela, ocupando o décimo lugar.

Próximo jogo do Ceará

Depois da vitória contra o RB Bragantino, o Ceará voltará a campo na próxima quarta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O jogo único pela semifinal da Copa do Nordeste terá início às 21h30 (de Brasília).

