Craques do Brasil e do mundo já disputaram o Jogo das Estrelas de Zico; relembre
Maradona, Neymar e outros craques já estiveram no evento
O Jogo das Estrelas, idealizado e comandado por Zico, se consolidou ao longo dos anos como um dos eventos mais emblemáticos do futebol brasileiro. Realizado tradicionalmente no fim do ano, o jogo vai muito além das quatro linhas, reunindo grandes nomes do futebol mundial, promovendo solidariedade e criando momentos históricos para o público no Maracanã. Ao longo das edições, craques de diferentes gerações ajudaram a transformar a festa em um espetáculo único.
Diego Armando Maradona
A segunda edição do Jogo das Estrelas ficou marcada para sempre com a presença de Diego Armando Maradona. Em 2005, o campeão do mundo com a Argentina em 1986 desembarcou no Brasil e causou comoção entre torcedores e participantes. A chegada do ídolo foi lembrada pelo próprio Zico:
- Foi o segundo ano do Jogo da Estrelas e foi muito importante para o evento. Estava tudo calmo para o evento. E o meu filho Júnior me chamou e disse que quem estava chegando era o Maradona. Tinha gente saindo por todos os lados - disse o Zico.
Edgar Davids
O holandês Edgar Davids foi uma das atrações internacionais da edição de 2017. Conhecido pelo estilo intenso e pelos óculos característicos, o ex-meia participou do evento beneficente no Maracanã no dia 27 de dezembro, arrancando aplausos do público.
Vinícius Júnior
Vini Jr. marcou presença em algumas edições do Jogo das Estrelas, com destaque para os anos de 2016 e 2018. Hoje estrela do Real Madrid, o atacante não deve participar da edição atual, já que aproveita as férias na Bahia ao lado da namorada, Virginia Fonseca.
Clarence Seedorf
Seedorf é um dos estrangeiros que mais vezes vestiu a camisa do evento. O holandês participou das edições de 2006, ainda como jogador do Milan, além de 2014, 2015 e 2018, reforçando a ligação com o futebol brasileiro.
Kaká
O campeão do mundo Kaká esteve presente na edição de 2018. Sempre discreto, o ex-meia encantou os torcedores com sua técnica refinada e carisma dentro e fora de campo.
Romário
Ídolo do futebol brasileiro, Romário participou da última edição do Jogo das Estrelas e já confirmou presença em 2025. A rivalidade saudável e a irreverência do Baixinho costumam render momentos marcantes no evento.
Ricardo Quaresma
O português Ricardo Quaresma foi uma das principais atrações internacionais da edição de 2024. Com seus dribles característicos, o ex-atacante foi um dos grandes destaques da partida.
Renato Gaúcho
Renato Gaúcho é presença que não pode ser esquecida. Sempre recebido com vaias, por conta da ligação com o Fluminense e do histórico gol de barriga em 1995, o ex-atacante leva tudo na brincadeira. As vaias, inclusive, já viraram folclore no Jogo das Estrelas.
Ronaldo Fenômeno
O Ronaldo Fenômeno participou da edição de 2011. Ídolo mundial, o ex-atacante foi um dos nomes mais celebrados daquela edição.
Neymar
Neymar já marcou presença em mais de uma edição. O craque estreou na partida em 2011 e retornou em 2015, reforçando a tradição do evento em reunir talentos de diferentes gerações.
Ao longo dos anos, o evento se transformou em um verdadeiro patrimônio do futebol, unindo ídolos, emoção e solidariedade sob a liderança de Zico.
