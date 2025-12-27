O Jogo das Estrelas, idealizado e comandado por Zico, se consolidou ao longo dos anos como um dos eventos mais emblemáticos do futebol brasileiro. Realizado tradicionalmente no fim do ano, o jogo vai muito além das quatro linhas, reunindo grandes nomes do futebol mundial, promovendo solidariedade e criando momentos históricos para o público no Maracanã. Ao longo das edições, craques de diferentes gerações ajudaram a transformar a festa em um espetáculo único.

continua após a publicidade

▶️ Jogo das Estrelas: Verón, craque da Argentina, é anunciado por evento de Zico

Diego Armando Maradona

A segunda edição do Jogo das Estrelas ficou marcada para sempre com a presença de Diego Armando Maradona. Em 2005, o campeão do mundo com a Argentina em 1986 desembarcou no Brasil e causou comoção entre torcedores e participantes. A chegada do ídolo foi lembrada pelo próprio Zico:

- Foi o segundo ano do Jogo da Estrelas e foi muito importante para o evento. Estava tudo calmo para o evento. E o meu filho Júnior me chamou e disse que quem estava chegando era o Maradona. Tinha gente saindo por todos os lados - disse o Zico.

continua após a publicidade

Maradona no Jogo das Estrelas do Zico (Foto: Divulgação)

Edgar Davids

O holandês Edgar Davids foi uma das atrações internacionais da edição de 2017. Conhecido pelo estilo intenso e pelos óculos característicos, o ex-meia participou do evento beneficente no Maracanã no dia 27 de dezembro, arrancando aplausos do público.

Edgar Davids participa do Jogo das Estrelas de Zico (Foto: Ricardo Murdocco/JDE)

Vinícius Júnior

Vini Jr. marcou presença em algumas edições do Jogo das Estrelas, com destaque para os anos de 2016 e 2018. Hoje estrela do Real Madrid, o atacante não deve participar da edição atual, já que aproveita as férias na Bahia ao lado da namorada, Virginia Fonseca.

continua após a publicidade

Vini Jr no Jogo das Estrelas do Zico (Foto: Ricardo Murdocco/JDE)

Clarence Seedorf

Seedorf é um dos estrangeiros que mais vezes vestiu a camisa do evento. O holandês participou das edições de 2006, ainda como jogador do Milan, além de 2014, 2015 e 2018, reforçando a ligação com o futebol brasileiro.

Seedorf no Jogo das Estrelas do Zico (Foto: Ricardo Murdocco/JDE)

Kaká

O campeão do mundo Kaká esteve presente na edição de 2018. Sempre discreto, o ex-meia encantou os torcedores com sua técnica refinada e carisma dentro e fora de campo.

Kaká participa do Jogo das Estrelas de Zico (Foto: Ricardo Murdocco/JDE)

Romário

Ídolo do futebol brasileiro, Romário participou da última edição do Jogo das Estrelas e já confirmou presença em 2025. A rivalidade saudável e a irreverência do Baixinho costumam render momentos marcantes no evento.

Ricardo Quaresma

O português Ricardo Quaresma foi uma das principais atrações internacionais da edição de 2024. Com seus dribles característicos, o ex-atacante foi um dos grandes destaques da partida.

Renato Gaúcho

Renato Gaúcho é presença que não pode ser esquecida. Sempre recebido com vaias, por conta da ligação com o Fluminense e do histórico gol de barriga em 1995, o ex-atacante leva tudo na brincadeira. As vaias, inclusive, já viraram folclore no Jogo das Estrelas.

Ronaldo Fenômeno

O Ronaldo Fenômeno participou da edição de 2011. Ídolo mundial, o ex-atacante foi um dos nomes mais celebrados daquela edição.

Ronaldo Fenômeno participa da festa de Zico (Foto: Ricardo Murdocco/JDE)

Neymar

Neymar já marcou presença em mais de uma edição. O craque estreou na partida em 2011 e retornou em 2015, reforçando a tradição do evento em reunir talentos de diferentes gerações.

Neymar participa do jogo do Zico no Maracanã (Foto: Ricardo Murdocco/JDE)

Ao longo dos anos, o evento se transformou em um verdadeiro patrimônio do futebol, unindo ídolos, emoção e solidariedade sob a liderança de Zico.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte