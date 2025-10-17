O Palmeiras confirmou que o goleiro Weverton sofreu uma fissura na mão direita e, portanto, será desfalque na partida contra o Flamengo, marcada para domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo informou o clube, o titular da meta de Abel Ferreira será submetido a um tratamento conservador aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, mas não divulgou o prazo de retorno.

continua após a publicidade

➡️ Entenda por que Leila Pereira não irá ao Maracanã em Flamengo x Palmeiras

- Infelizmente tive uma fissura na mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus não foi nada grave, mas mãos para goleiros são muito importantes. Agora é hora de tratar, recuperar bem e voltar 100%, mas aqui eu não vou deixar de ressaltar minha liderança dentro da equipe, eu não vou poder atuar, mas sem dúvidas estarei no vestiário e no dia a dia para passar uma mensagem positiva aos meus companheiros - disse o goleiro, em vídeo.

Segundo o goleiro, a sua função neste momento é de liderança, tranquilizando e incentivando a equipe nesta reta final e decisiva de temporada. Weverton disse que quem Abel Ferreira escolher para a vaga no gol desempenhará um bom papel.

continua após a publicidade

- Estamos diante de um momento muito importante na temporada, com jogos decisivos, e todos são importantes. Tenho certeza que quem o Abel escolher para jogar vai fazer muito bem. Em breve estarei de volta a fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Agora minha função é poder dar tranquilidade, ajudar de outra forma com a minha liderança, vou fazer isso com o maior orgulho, maior dedicação para que o Palmeiras continue no seu caminho de vitórias - afirmou o goleiro.

- A gente vem em um momento muito bom e tenho certeza que continuaremos nesse momento, cada um fará o seu melhor. Em breve estarei de volta fazendo o que mais amo que é vestindo essa camisa, estando em campo fazendo defesas... - completou Weverton.

continua após a publicidade

Para a vaga de Weverton, Abel Ferreira trabalha com duas opções: a primeira é Marcelo Lomba, considerado o reserva imediato do goleiro titular. No entanto, Carlos Miguel, contratado nesta última janela de transferências pode ser a novidade, já que ainda não estreou pelo clube paulista.

➡️ Weverton tem lesão na mão e deve desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo

Weverton na temporada do Palmeiras

Enquanto Carlos Miguel busca estrear, Lomba esteve em campo nesta temporada por quatro partidas. Os números mostram o quanto Weverton é peça importante de Abel Ferreira, já que esteve em campo em 58 dos 62 jogos disputados nesta temporada.

O Palmeiras é líder do Campeonto Brasileiro, com 61 pontos, três a frente do Flamengo, o segundo colocado na tabela.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras