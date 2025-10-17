Agentes da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realizaram uma visita na Academia de Futebol, na tarde desta sexta-feira (17), durante treino do Palmeiras, que vai enfrentar o Flamengo no domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O órgão foi até o local para realizar testes com atletas do elenco.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras atualiza quadro de Weverton, e goleiro tranquiliza torcedores sobre lesão na mão

Esta é a quinta vez em 2025 que testes antidoping são realizados em jogadores do clube no centro de treinamento do Verdão, sendo três da ABCD e dois da Conmebol. O clube paulista não se manifestou negativamente sobre a ação do órgão.

O mesmo procedimento aconteceu antes com jogadores do Flamengo, no Ninho do Urubu, e o clube emitiu uma nota mostrando descontentamento com a ação surpresa, e garantiu que o trabalho foi interrompido e atrasado.

continua após a publicidade

O Palmeiras é líder do Campeonto Brasileiro, com 61 pontos, três a frente do Flamengo, o segundo colocado na tabela.

Weverton é baixa do Palmeiras contra o Flamengo

O clube confirmou que o goleiro Weverton sofreu uma fissura na mão direita e, portanto, será desfalque na partida contra o Flamengo. Segundo informou o Verdão, o titular da meta de Abel Ferreira será submetido a um tratamento conservador aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, mas não divulgou o prazo de retorno.

➡️ Entenda por que Leila Pereira não irá ao Maracanã em Flamengo x Palmeiras

➡️ Weverton tem lesão na mão e deve desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo