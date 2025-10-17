PVC analisa arbitragem de Flamengo x Palmeiras: ‘Clima de crise’

A CBF definiu o árbitro Wilton Pereira Sampaio como o responsável pela arbitragem do confronto entre Flamengo e Palmeras, deste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (17). Diante do cenário, o jornalista Paulo Vinícius Coelho analisou a escolha da entidade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a programação do portal "Uol Esportes", o comunicador classificou Wilton Pereira Sampaio como uma "bola de segurança". Além disso, ele também criticou o atual momento da arbitragem brasileira e comentou sobre o clima de crise antes do confronto decisivo do Brasileirão.

- Neste momento de crise da arbitragem, é preciso escolher a opção segura. O Wilton é uma bola de segurança. Mas olha o nível que estamos, debatendo a escala da arbitragem. Isso é muito triste. É um clima de crise, Flamengo x Libra, que virou Bap x Leila. O que você faz? Coloca o árbitro mais experiente e coloca ele para apitar. Depois disso, faz o sinal da cruz - disse PVC.

continua após a publicidade

Wilton Pereira Sampaio irá apitar Flamengo x Palmeiras, pela 29ª rodada do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Flamengo x Palmeiras

O confronto entre as duas equipes acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Nos bastidores, a partida tem sido marcada por polêmicas e grande pressão de ambas as partes.

A mais recente aconteceu durante o treino do Flamengo, nesta sexta-feira (17), que teve a visita inesperada da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O órgão realizou uma viscalização surpresa no Ninho do Urubu.

continua após a publicidade

O caso incomodou dirigentes do Rubro-Negro. O clube emitiu uma nota oficial, onde repudiou a ação e garantiu que a preparação para a partida contra o Palmeiras foi comprometida. Veja abaixo:

Nota oficial

"O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu.

A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo — inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores —, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana.

Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino.

O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os quatro semifinalistas da Libertadores.

O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica".