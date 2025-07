Fabrício Bruno comemora segundo gol com a camisa do Cruzeiro

Autor do primeiro gol da vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense por 2 a 0, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Fabrício Bruno voltou a marcar pelo clube depois de nove anos. Seu primeiro gol pela Raposa foi na derrota por 3 a 2 para o Chapecoense, em Chapecó, em 29 de junho de 2016, pelo Brasileirão daquele ano.

- Vinha me cobrando bastante por esse gol, principalmente por ser o mais alto da equipe. Mas fico feliz que o Villalba, o Kaiki tenham marcado com a bola na área. Conheço o Maracanã como poucos, fui muito feliz aqui e fiz meus gols pelo Flamengo aqui – afirmou Fabrício Bruno, na zona mista do Maracanã.

Fabrício Bruno explicou porque foi mais contido na comemoração do gol:

- Sou um cara frio. Nesses momentos, penso muito na minha família, por tudo que passei, o início de temporada muito turbulento. E dedico esse gol a meus pais, irmão, esposa, meus filhos, que são as pessoas mais preciosas que eu tenho – disse o zagueiro do Cruzeiro, que, em três passagens, disputou 66 jogos com a camisa do Cruzeiro.

Fabrício Bruno diz que jogar no Cruzeiro é estar em casa

Fabrício Bruno aproveitou para fazer um rápido balanço da carreira:

- Já passei muita coisa. Lembro muito bem do meu primeiro gol, contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Desde lá, muita coisa aconteceu, peguei alguns empréstimos nessa caminhada de lá até aqui. Saí do clube, fui muito feliz no Red Bull (Bragantino), no Flamengo, e sempre tive desejo de voltar para casa e construir minha história aqui. Quando o presidente (Pedro Lourenço, dono da SAF) me ligou, falei com ele ‘quero voltar, encarar o desafio’… É muito cômodo fica aqui no Flamengo, um time que vai brigar por tudo, mas sempre fui movido a desafios. Sou grato a todos, primeiro, pela forma que fui acolhido e grato pelo que todos vêm fazendo para contribuir com meu crescimento – agradeceu o zagueiro celeste.

Os jogadores do Cruzeiro já se reapresentam na manhã desta sexta-feira (18), na Toca da Raposa. Para o jogo de domingo, contra o Juventude, no Mineirão, às 16h, o técnico Leonardo Jardim não terá o goleiro Cássio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Léo Aragão será o titular.