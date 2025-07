Jardim tenta conter euforia com liderança do Cruzeiro no Brasileiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, procurou minimizar o fato de a equipe ter assumido a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, nesta quinta-feira (17), no Maracanã. A Raposa chegou aos 30 pontos, três a mais que o Flamengo, que tem um jogo disputado a menos.

- Não me incomoda a posição que estou na tabela. O que me incomoda é pensarmos que temos jogo daqui a dois dias, contra o Juventude, que precisa de pontos e está mais descansado que nós. Temos de encher o Mineirão para conseguir os três pontos, porque isso que é fundamental para darmos lógica a esses primeiros resultados – afirmou o técnico do Cruzeiro, referindo-se ao jogo de domingo (20), contra o time gaúcho, no Mineirão, às 16h.

Leonardo Jardim reconheceu que o Cruzeiro teve duas atuações diferentes na vitória contra o Fluminense:

- O jogo foi dividido em duas partes. Uma em que fomos nós que criamos as melhores oportunidades de gols, com uma ou duas intervenções do Fábio. Na segunda parte, pela qualidade do Fluminense, perdendo por 2 a 0, em casa, teve uma reação e tivemos uma postura mais defensiva e mais equilibrada do que a habitual. Mas conseguimos porque foi muito volume, mas em temos de ações foram poucas. O adversário poderia ter feito um gol, mas a vitória foi mérito dos jogadores do Cruzeiro – comentou o técnico.

Leonardo Jardim revela a estratégia usada para Cruzeiro derrotar o Flu

O treinador celeste também revelou qual a estratégia que adotou para enfrentar o Fluminense:

- Falei para os jogadores que o Fluminense tinha duas formas de abordar o jogo. Se nós pressionássemos mais alto, eles jogariam um futebol mais direto e nós tínhamos que ter atenção nas nossas costas. Se estivéssemos mais baixos, poderíamos fazer um jogo mais apoiado e circular de um lado e de outro. O segundo gol é exemplo disso: mesmo baixo, conseguimos fazer a transição. No primeiro gol, através de uma organização ofensiva, ficamos com a bola, circulamos de um lado e de outro, até achar o Matheus por dentro, e o Fábio fez uma defesa estrondosa – afirmou Leonardo Jardim.