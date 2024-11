Evento conecta jovens do futebol do Brasil a universidades nos EUA

O 2SV College Showcase, maior evento de recrutamento esportivo da América do Sul, será realizado entre os dias 6 e 8 de dezembro de 2024, no Desportivo Brasil, em Porto Feliz (SP). Organizado pela 2SV Sports & Education, o evento reunirá mais de 30 treinadores de universidades e high schools dos Estados Unidos, prontos para identificar jovens talentos do futebol nacional. Atletas de 15 a 21 anos poderão concorrer a bolsas de estudo que podem chegar a 100%, combinando esporte e educação de alto nível.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ricardo Silveira, CEO da 2SV, é o grande idealizador do projeto. Ex-atleta e estudante nos Estados Unidos, ele fundou a empresa em 2005, com o objetivo de abrir portas para jovens brasileiros por meio do esporte. “A minha experiência mostrou que o futebol pode ser muito mais do que um caminho para o profissionalismo. Ele pode proporcionar educação, aprendizado cultural e, principalmente, um diploma, algo que ninguém tira de você”, afirma.

Como funciona o evento?

O Showcase será uma experiência completa, que inclui jogos transmitidos ao vivo, testes físicos nos padrões do MLS SuperDraft e avaliações individuais. Os treinadores das universidades participantes analisarão cada atleta em aspectos esportivos e acadêmicos, oferecendo feedback personalizado. Além disso, o evento contará com palestras e seminários focados no desenvolvimento pessoal, incluindo tópicos como a importância da educação para atletas e o equilíbrio entre esporte e estudos.

continua após a publicidade

Silveira explica que o evento é uma vitrine para jovens talentos, mas também uma ferramenta de transformação de vida: “O futebol universitário nos Estados Unidos é extremamente competitivo e desafiador. Quem consegue se destacar lá demonstra não apenas talento esportivo, mas também determinação e resiliência. É essa combinação que abre portas para uma carreira promissora, seja dentro ou fora do esporte.”

Os jogos e avaliações também serão transmitidos online, e as gravações estarão disponíveis para análise posterior, facilitando a comunicação com outros treinadores que não estiverem presentes. Para Ricardo, a tecnologia é uma aliada importante no processo de recrutamento: “Os vídeos dão uma segunda oportunidade para os atletas serem vistos e avaliados. É um diferencial do nosso evento, que expande as chances de sucesso para cada participante.”

continua após a publicidade

Uma oportunidade para transformar vidas

O processo de recrutamento começa com seletivas locais. A próxima etapa ocorrerá em 23 de novembro, no campo do Grêmio Espada de Ouro, em São Paulo. A inscrição custa R$ 200 e pode ser feita no site oficial da 2SV. Os selecionados terão acesso ao evento principal em dezembro, que inclui hospedagem, alimentação e toda a estrutura necessária para as atividades.

Silveira também enfatiza a importância de alinhar expectativas com as famílias dos atletas: “Nem todos vão se tornar jogadores profissionais, mas isso não é uma derrota. Usar o esporte para alcançar a educação e construir uma nova trajetória é um caminho tão valioso quanto. Pais e atletas precisam entender que o sucesso pode ter várias formas, e o diploma é um patrimônio que ninguém tira.”

Entre os destaques de casos de sucesso da 2SV, estão atletas que utilizaram a oportunidade de estudar nos Estados Unidos para construir carreiras em ligas profissionais, como a Premier League. Outros encontraram no diploma a chance de ingressar no mercado de trabalho ou seguir em áreas acadêmicas. “O futebol nos Estados Unidos não é recreativo. Os treinadores buscam atletas comprometidos e que estejam prontos para competir no mais alto nível, tanto em campo quanto na sala de aula”, complementa.

Além do futebol masculino, o Showcase também abre espaço para atletas de outras modalidades e do futebol feminino, refletindo o compromisso da 2SV em promover igualdade e diversidade no esporte.

Serviço – 2SV College Showcase

Quando: 6 a 8 de dezembro de 2024

Onde: Desportivo Brasil, Porto Feliz (SP)

Contato: [email protected] | WhatsApp: +55 11 94546-9423

Mais informações e seletivas: Clique aqui