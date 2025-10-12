Como os europeus lapidam suas joias? Conheça bases de gigantes do Velho Continente

Desde cedo, crianças e adolescentes vivem o sonho de se tornarem jogadores de futebol profissionais e se arriscam nas categorias de bases de gigantes europeus. O Lance! conta a história sobre as bases de Barcelona, Arsenal e PSG, que são conhecidas por formarem diversos atletas e serem reconhecidas mundialmente por suas qualidades.

La Masia - Barcelona

La Masia, como é chamada a base do Barcelona, talvez seja um dos maiores celeiros de craques do futebol moderno. Conhecido por revelar Lionel Messi, Xavi, Iniesta e, mais recentemente, Lamine Yamal, o clube catalão é um dos mais respeitados quando o tema é lapidação de joias e desenvolvimento de jovens.

A La Masia foi reformada e reinaugurada em 2011 com instalações modernas e um prédio de cinco andares dos quais três são dedicados exclusivamente por atletas e funcionários da base. Os jovens vivem na estrutura montada pelo Barcelona com direito a um quarto equipado com cama, armário, mesa e banheiro, além de estarem perto dos campos de treinamentos e vigiados para uma dieta regrada.

Desde cedo, os jogadores são treinados não apenas para jogar futebol, mas para serem profissionais do esporte, além de aprender valores do clube, relação com imprensa, redes sociais e outros temas. Além de entender a filosofia do Barcelona no futebol que será desejada quando os atletas chegarem ao time principal.

Em entrevista exclusiva ao Lance! concedida às vésperas da disputa do Intercontinental de Clubes, Juliano Belletti, treinador do Barça Atlètic, comentou sobre a cultura de La Masia. O treinador citou Lionel Messi e Lamine Yamal e explicou um pouco do processo que é desenvolvido no clube catalão.

- O processo de formação de atleta, em um contexto geral, não é muito diferente de um lugar para outro. O que pode ser que o Barça tenha de diferente é a regularidade no processo. Não se muda o processo de uma hora para outra em função de que o resultado não chegou. E nem se tenta manter a mesma coisa quando o resultado chega. É sempre adaptar ao novo cenário. Há muitos anos, o Messi foi revelado e agora você tem o Lamine Yamal. De lá para cá, o clube procurou renovar no processo de renovação. Hoje, mais do que nunca, no processo mental também. Existe essa pressão de fazer parte desses clubes tão jovens. O Barça trabalha a competitividade dentro do próprio clube para estarem preparados para oportunidades para a equipe principal. E tem outro diferencial: o Barça sempre abre essa porta para observar o jogador da base. Não são muitos clubes que fazem isso. E a paciência. O jogador pode não se adaptar em um primeiro momento, mas não abrir mão dele. Entender o contexto do por que as coisas não aconteceram como planejado, voltar a trabalhar com esse jogador para que em uma nova oportunidade, ele esteja melhor preparado

Belletti comanda treino do Barcelona Sub-20 no CT do Fluminense (Foto: Divulgação/Barcelona)

Arsenal

Na Inglaterra, o Arsenal é um dos clubes conhecidos por mais revelar talentos de dentro da própria casa. No elenco atual, Mikel Arteta conta com Bukayo Saka, que é um dos principais nomes da Inglaterra, mas também com Lewis-Skelly e Nwaneri.

Os Gunners possuem quatro pilares em que baseiam o desenvolvimento dos jovens jogadores: liderança, preparação física, conhecimento e performance. No trabalho de campo, o Arsenal possui três treinadores por faixa etária com o objetivo de promover uma boa relação entre atletas e técnicos, assim como no desenvolvimento técnico.

Desde o Sub-9 até o Sub-23, o clube também trabalha no desenvolvimento do Arsenal Way, que é o estilo de jogo que o clube quer que os jovens jogadores aprendam. Os Gunners também possuem um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) específico para cada atleta vinculado a filosofia de ter o domínio da posse de bola.

Além do trabalho em campo, o Arsenal também se preocupa com o desenvolvimento educacional de seus jogadores para que se tornem exemplos dentro e fora dos gramados. Os Gunners mantém contato com os colégios de seus jovens para identificar o progresso de cada indivíduo, mas também fornecer suporte adicional a quem precisar.

Atualmente, o programa de categorias de base do Arsenal é coordenado por Per Mertesacker, que atuou como zagueiro do clube entre 2011 e 2018.

PSG

Em 2024, o PSG inaugurou o Campus de Poissy, que é o Centro de Treinamento que abriga a equipe profissional masculina e feminina, mas também todas as categorias de base do clube. O espaço conta com 17 campos de futebol, mas também com uma escola e alojamentos dedicados exclusivamente aos jovens da base.

O Campus do PSG oferece suporte educacional aos jovens de 12 aos 19 anos com salas de aula, de informática, um laboratório, uma sala médica e espaços de convivência. O clube busca alinhar excelência no campo, mas também o desenvolvimento do atleta como pessoa.

Os campos das categorias intermediárias oferecem condições de nível profissional e equipamentos modernos para que os jovens consigam se desenvolver. A categoria de base, assim como a equipe feminina, possuem uma academia própria com ferramentas necessárias para monitorar e elevar o desempenho dos futuros atletas.

Nos últimos anos, o PSG revelou grandes nomes que se tornaram peças importantes para o próprio clube, mas também para outros. Nomes como os de Rabiot, Mike Maignan, Coman, Moussa Diaby e Nkunku cresceram na base do gigante francês e atualmente defendem outras cores. Msa Luis Enrique aproveita os jovens formados internamente, como Mbaye, Mayulu e Zaire-Emery.

CT do PSG da equipe masculina, feminina e categorias de base conta com infraestrutura de ponta (Foto: Divulgação)

